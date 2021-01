Nevoie URGENTĂ de donatori la Centrul de Transfuzie Alba: Ce grupe de sânge au stoc insuficient

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba face un apel către cetățenii județului, pentru a dona de urgență sânge, în special cei cu grupele AB pozitiv și AB negativ.

„Avem nevoie URGENT de donatori cu grupele AB pozitiv si AB negativ, Stocul de sange la aceste grupe este insuficient ,iar solicitarile numeroase. Pentru ca bolnavii care au nevoie de transfuzie de sange sa poata fi salvati este nevoie de un gest de omenie din partea celor care pot sa-i ajute”, au scris reprezentanții Centrului de Transfuzie din Alba pe facebook.

Pentru a deveni donator de sange trebuie sa indepliniti următoarele condiţii:

-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 ani

-greutate peste 50Kg

-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.

-tensiune arterială sistolică între 100 şi 180 mmHg

-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenţii chirurgicale

-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală

-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării

-sa nu fii sub tratament pentru diferite afectiuni: hipertensiune,boli de inima,boli renale,boli psihice,boli hepatice,boli endocrine

Donatorii nu trebuie să aiba sau sa fi avut urmatoarele boli:

-hepatită (de orice tip)

-TBC

-sifilis

-malarie

-epilepsie si alte boli neurologice

-boli psihice

-bruceloză

-ulcer

-diabet zaharat

-boli de inimă

-boli de piele: psoriazis, vitiligo

-miopie forte peste (-) 6 dioptrii

-cancer

Program pentru donare luni-vineri: 7.30-12.00

Telefon: 0258834050