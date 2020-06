Nelu Tătaru: Suntem într-o transmitere comunitară accentuată de măsurile de relaxare. Numărul de cazuri va crește, dar controlabil

Nelu Tătaru, Ministrul Sănătății, a declarat, luni, la Digi24, că numărul mare de cazuri noi de COVID-19 din ultima săptămână se datorează măsurilor de relaxare și aglomerării de persoane din anumite zone ale țării. Oficialul din Guvern spune că este necesară starea de alertă care urmează să fie votată în Parlament, pentru a putea gestiona situația, având în vedere că numărul de persoane infectate va crește în perioada următoare datorită noilor măsuri de relaxare.

„Că vrem, că nu vrem, că recunoaștem sau nu, declarat sau nu, suntem într-o stare de alertă. Am avut cinci zile în care am avut o creștere a numărului de cazuri. Dacă au început timid la 196 de cazuri noi, 237, 222, 275, 320 culminând în prezentarea de ieri. Suntem într-o transmitere comunitară, nu exacerbată, dar o avem accentuată de cele două măsuri de relaxare de până acum.

Astăzi intră și cel de-al treilea set de măsuri de relaxare. Sunt măsuri pe care le gestionăm, pe care le avem în vedere printr-o serie de norme de măsuri de desfășurare și funcționare a fiecăreia dintre aceste relaxări. Avem ordine comune care vor apărea și astăzi în Monitorul Oficial, unele apărute de sâmbătă, cu miniștrii de resort cu principalele măsuri de relaxare.

În condițiile în care avem în continuare o creștere, va trebui să gestionăm într-o stare administrativă pe care noi o vrem în continuare este acea stare de alertă. Nu neapărat pentru a avea restricțiile vechi pe care le aveam, fiindcă avem măsuri de relaxare, dar pentru a putea avea pârghiile să putem gestiona eventualele evoluții nefavorabile”, a afirmat Nelu Tătaru.

Acesta dezminte declarația liderului PSD, Marcel Ciolacu, potrivit căreia cifrele de îmbolnăviri sunt manipulate, și precizează că starea de alertă oferă pârghii care vor permite gestionarea numărului mai mare de infectări.

„Aici nu pot să fiu de acord. Dacă cineva de specialitate va urmări încă de la începutul pandemiei până la panta descendentă în care ne aflăm acum, va putea vedea evoluția și adresabilitatea în ceea ce înseamnă unități de primire de urgență, cazurile în terapie intensivă, numărul deceselor și focarele care sunt în continuare în constituire, mai ales în unitățile spitalicești. Dacă au avut sau au în continuare o anumită îndoială, cred că ar trebui să dispară, fiindcă ultimele cinci zile ne-au arătat că orice măsură de relaxare este urmată de o creștere a numărului de cazuri. Trebuie să avem acea pârghie pentru a putea gestiona.

Am avut două weekend-uri mari, de vineri până luni seara. Am avut și o aglomerare populațională în diferite zone ale țării. S-a trăit acea senzație de libertate. Am avut o accentuare a transmiterii comunitare, nu exponențial deocamdată, dar am avut o creștere. În următoarea perioadă numărul de cazuri va crește, dar controlabil. De aceea ne trebuie și starea de alertă. Duminică s-au făcut recoltări mai puține. S-ar putea ca astăzi să avem o scădere a numărului de cazuri noi”, a explicat Tătaru.

