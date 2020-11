Nelu Tătaru nu ia în calcul demisia: ,,Toți miniștrii care au fost la Sănătate sunt vinovați sunt vinovați pentru tragedia de la Neamț. Voi continua o reformă în cadrul sistemului sanitar.”

Nelu Tătaru spune că nici nu se gândește la demisie, după tragedia de la Piatra Neamț. Tătaru arată că vinovați sunt toți miniștrii Sănătății din ultimii 30 de ani, dar mai ales mentalitatea de ”merge și așa”.

”Noi, după 30 de ani, am văzut tot ce a însemnat și această pandemie, adaptarea de la o zi la alta, văzând necesarul sistemului medical și faptul că se întâmplă astfel de tragerii… Ne gândim dacă nu cumva noi cei care am fost în ultimii 30 de ani la Ministerul Sănătății, care am avut putere politică de decizie, noi toți suntem vinovați pentru ceea ce s-a întâmplat la Piatra Neamț.

Faptul că mereu ne-am adaptat, am zis că ”merge și așa”, că am adaptat o lege cu peste 1000 de amendamente, dar nu am făcut o lege nouă, fără să avem o reorganizare a Ministerului Sănătății, fără o reformă a DSP-urilor.

Toți ar trebui să ne simțim vinovați, toți miniștrii care am fost aici. Eu sunt de doar 7 luni la Ministerul Sănătății”, a explicat Nelu Tătaru.

Întrebat dacă s-a gândit la demisie, Nelu Tătaru susține că el va rămâne să facă reforma în Ministerul Sănătății.

”M-am gândit la tot ce a însemnat tragedia, la tot ce a însemnat pentru oamenii respectivi, dar deciziile pe care le voi lua în continuare vor însemna că voi continua o reformă în cadrul sistemului sanitar.”, a spus ministrul

Sursa: stiripesurse.ro