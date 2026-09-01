Curier Județean

Când vor fi premiate cuplurile din Alba Iulia care împlinesc 50 de ani de căsătorie în 2026: Care este modalitatea de înscriere

Ioana Oprean

Publicat

acum 31 de minute

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De

Când vor fi premiate cuplurile din Alba Iulia care împlinesc 50 de ani de căsătorie în 2026: Care este modalitatea de înscriere

Consiliul Local și Primăria Municipiului Alba Iulia organizează, prin Direcția de Asistență Socială, evenimentul „Nunta de Aur 2026”, în data de 27 septembrie 2026.

Evenimentul este destinat cuplurilor care domiciliază în municipiul Alba Iulia și care împlinesc 50 de ani de căsătorie în anul 2026.

Înscrierea la eveniment se face în baza unei cereri, la care se atașează actele de identitate și certificatul de căsătorie ale cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie.

Documentele pot fi depuse la Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice, situat pe strada Libertății nr. 21, până la data de 11 septembrie 2026.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0258 810 565.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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