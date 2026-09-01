A început programul „Litoralul pentru Toți”: Tarife reduse pentru turişti în extrasezon în 2026. Unde sunt cele mai mici prețuri
A început programul „Litoralul pentru Toți”: Tarife reduse pentru turişti în extrasezon în 2026. Unde sunt cele mai mici prețuri
Programul social „Litoralul pentru Toţi” a debutat marţi, 1 septembrie 2026, şi se derulează până în data de 30 septembrie, cu tarife care pornesc de la 39 lei/persoană/noapte.
Lansat de Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc în anul 2001, programul ajunge acum la cea de-a 49-a ediţie. După mai bine de două decenii, obiectivul a rămas neschimbat: vacanţe pe litoral la tarife reduse pentru turişti şi prelungirea sezonului estival, printr-un program iniţiat şi coordonat de FPTR şi susţinut prin participarea operatorilor economici de pe litoral, menţionează într-un comunicat al federaţiei.
Circa 67 de unităţi de cazare din 10 staţiuni şi zone turistice sunt înscrise în acest program, iar o noutate a acestei ediţii este schimbarea listei de participanţi, în contextul în care 24 dintre unităţile înscrise acum nu au participat la ediţia din primăvară.
„Ediţia din această toamnă are loc în „Anul Calităţii în Turism”, iniţiativă lansată de FPTR pentru anul 2026 şi preluată de operatorii economici. Mesajul FPTR este simplu: un tarif mai mic în extrasezon trebuie să vină împreună cu servicii corecte”, se subliniază în comunicat.
Care sunt tarifele pe litoral
Cel mai mic tarif comunicat până în prezent este de 39 lei/persoană/noapte, în Eforie Nord. Tarifele, serviciile incluse şi perioadele de participare sunt stabilite de fiecare unitate de cazare – unele oferte sunt pentru cazare simplă, altele includ mic dejun sau servicii All Inclusive.
Astfel, tarifele pornesc de la: 39 de lei în Eforie Nord; 58 de lei în Neptun-Olimp; 60 de lei în Costineşti; 65 lei în Mamaia Nord şi Eforie Sud; 69 lei în Mamaia; 74 lei în Jupiter; 77 lei în Saturn; 80 de lei în Vama Veche; 108 lei în Mangalia.
Chiar dacă perioada oficială a programului este 1 – 30 septembrie 2026, unele unităţi au transmis oferte care continuă şi în luna octombrie, se mai precizează în comunicat.
„După 49 de ediţii, „Litoralul pentru Toţi” continuă să atragă unităţi noi şi să readucă în program operatori care nu au mai participat în ultimele ediţii. Am declarat 2026 „Anul Calităţii în Turism” pentru că turismul românesc trebuie să câştige în faţa destinaţiilor externe prin servicii, profesionalism şi un raport corect între preţ şi ceea ce aşteaptă să primească turistul. Turistul care vine la mare în septembrie este la fel de important ca turistul din plin sezon şi trebuie să plece mulţumit, cu dorinţa de a reveni”, a declarat preşedintele FPTR, Dragoş Răducan.
Programul se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor, turiştilor care preferă liniştea extrasezonului, celor care caută mini vacanţe de weekend şi tuturor românilor care vor să petreacă timp la mare la tarife reduse. Pachetele pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanţă, în condiţiile acceptate de fiecare unitate de cazare sau agenţie de turism.
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