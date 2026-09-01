Curier Județean

1 din 6 servicii de evidență a persoanelor din România comunică pe Gmail sau Yahoo. În Alba, 2 din 14

Bogdan Ilea

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1 din 6 servicii de evidență a persoanelor din România comunică pe Gmail sau Yahoo. În Alba, 2 din 14

Un inventar al datelor de contact publicate de 690 de servicii de evidență a persoanelor din țară arată că 118 dintre ele — aproape unul din șase — indică drept adresă oficială de e-mail o cutie poștală găzduită pe un serviciu gratuit, de tip Gmail sau Yahoo, și nu pe domeniul instituției. Județul Alba se află printre cele cu incidența cea mai mică: două cazuri din paisprezece servicii verificate.

Pe adresele acestea circulă corespondența cetățenilor cu instituția în chestiuni de acte de identitate și de stare civilă: cereri, programări, clarificări, iar de multe ori și copii după documente personale. Inventarul a fost realizat de PunctContact.ro, un director de date de contact ale instituțiilor publice, care a publicat fișele integral, județ cu județ, împreună cu fișierele brute. 

Ce arată datele

Din cele 690 de servicii inventariate — direcții județene și servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor din primării — 118 publică o adresă de contact pe un domeniu gratuit. Practica apare în 30 din cele 42 de județe, cu diferențe mari între ele: de la 71% în Mehedinți până la sub 5% în Constanța, Prahova sau Dâmbovița. Douăsprezece județe nu au niciun caz.

Situația în județul Alba și în jur

În Alba au fost verificate paisprezece servicii de evidență a persoanelor, de la Direcția județeană până la serviciile din orașe și comune. Două dintre ele publică drept punct de contact o adresă găzduită pe un serviciu gratuit — 14%, sub media națională de 17% și sub valorile din județele învecinate.

Județ Servicii pe domeniu gratuit Procent

  • Arad 7 din 21 33%
  • Hunedoara 5 din 16 31%
  • Sibiu 4 din 22 18%
  • Alba 2 din 14 14%
  • Cluj 0 din 8 0%
  • Mureș 0 din 19 0%

Sursă: PunctContact.ro, inventar al datelor de contact publicate de serviciile de evidență a persoanelor. Numărul de servicii diferă de la un județ la altul în funcție de câte au fost identificate și verificate.

Restul serviciilor din Alba — Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba și serviciile din Alba Iulia, Aiud, Abrud, Blaj, Cugir, Câmpeni, Ocna Mureș, Sebeș, Teiuș, Zlatna și Jidvei — publică adrese pe domenii proprii sau pe domeniul administrației locale.

De ce contează cine ține cutia poștală

Diferența nu este de tehnologie, ci de control. O cutie poștală deschisă pe un serviciu gratuit nu se află în administrarea instituției: nu are o politică de păstrare a corespondenței stabilită de aceasta, nu are un jurnal de acces pe care primăria să îl poată consulta, iar contul rămâne, practic, în posesia persoanei care l-a creat. Când funcționarul respectiv pleacă din instituție, arhiva de corespondență pleacă odată cu el.

Există și o problemă de identificare. Un cetățean care caută adresa serviciului de evidență a persoanelor nu are cum să distingă între o cutie Gmail creată de primărie și una creată de altcineva cu un nume asemănător. O adresă pe domeniul instituției este, prin construcție, verificabilă.

Nu în ultimul rând, este vorba despre categoria datelor care circulă pe aceste adrese: nume, adrese de domiciliu, coduri numerice personale, uneori fotocopii ale actelor de identitate.

Ce spun și ce nu spun aceste cifre

Inventarul nu stabilește că practica ar fi ilegală. Regulamentul general privind protecția datelor obligă instituțiile publice, în calitate de operatori, să adopte măsuri tehnice și organizatorice adecvate riscului pentru datele pe care le prelucrează, fără să enumere serviciile de e-mail permise. Dacă folosirea unei cutii gratuite respectă sau nu această obligație este o evaluare care revine Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și fiecărei instituții în parte.

Cifrele nu spun nici că adresele respective nu funcționează. Multe funcționează foarte bine — și tocmai de aceea problema nu se vede până când nu se caută.

În fine, datele reflectă informația publicată de fiecare instituție la data verificării, trecută în fiecare fișă. O instituție care își schimbă între timp adresa oficială nu mai corespunde cifrei de la momentul inventarului.

„Nu e o chestiune de tehnologie, ci de cine ține evidența. Când corespondența unei instituții despre actele de identitate ale oamenilor trece printr-o cutie poștală gratuită, instituția nu mai are control asupra propriei arhive. Am publicat cifrele și datele brute tocmai ca discuția să pornească de la fapte verificabile, nu de la impresii.” – Ciobanu Dan-Ionuț, editor coordonator PunctContact.ro.

Cum au fost adunate datele

Fiecare fișă a fost completată citind pagina oficială a instituției în cauză — site-ul propriu al direcției județene sau pagina primăriei — și nu prin preluare din alte directoare de contacte. Pentru fiecare serviciu au fost reținute adresa, telefonul, adresa de e-mail publicată și, acolo unde există, programul cu publicul, împreună cu adresa paginii-sursă și data verificării. Un serviciu este numărat aici drept „pe domeniu gratuit” dacă adresa publicată ca punct de contact este găzduită pe gmail.com, yahoo.com, yahoo.ro, hotmail.com sau outlook.com.

Numărul de servicii inventariate diferă de la județ la județ: el reflectă câte au putut fi identificate și verificate, nu neapărat totalul existent în fiecare județ. Procentele sunt, prin urmare, raportate la serviciile verificate.

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