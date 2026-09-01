Foto | Felicia Boca și Andrei Zobrinschi, absolvenți ai Colegiului Militar din Alba Iulia, șefi de promoție în academiile militare

Felicia Boca și Andrei Zobrinschi, absolvenți ai Colegiului Militar din Alba Iulia, șefi de promoție în academiile militare

An de an, absolvenții Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia reușesc să scrie povești de succes, confirmând valoarea educației primite în școală, dar și ambiția, perseverența, munca și dedicarea demonstrate pe parcursul pregătirii în academiile militare.

Anul acesta, doi absolvenți ai Promoției 2022 au obținut rezultate deosebite la finalizarea studiilor în instituțiile militare de învățământ superior, fiind declarați șefi de promoție la specializările pe care le-au urmat.

Sublocotenent Felicia Boca a absolvit ca șefă de promoție specializarea Aviație naviganți – piloți elicoptere, în cadrul Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov.

Colegul său, sublocotenent inginer Andrei Zobrinschi, a fost declarat șef de promoție la specializarea „Drumuri, poduri și infrastructuri militare”, din cadrul Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” din București.

„Performanța lor este o confirmare a pregătirii temeinice și a valorilor cultivate în colegiul militar și, totodată, o sursă de inspirație pentru generațiile actuale și viitoare de elevi militari.

Felicitări, Felicia și Andrei! Rezultatele voastre ne bucură și ne onorează! Vă dorim ca aceleași principii, aceeași pasiune și aceeași determinare să vă ghideze în viitoarea carieră militară.

Mult succes în misiunile care vă așteaptă!”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.

sursa: Colegiul Națkional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

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