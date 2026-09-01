Foto | Felicia Boca și Andrei Zobrinschi, absolvenți ai Colegiului Militar din Alba Iulia, șefi de promoție în academiile militare
Felicia Boca și Andrei Zobrinschi, absolvenți ai Colegiului Militar din Alba Iulia, șefi de promoție în academiile militare
An de an, absolvenții Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia reușesc să scrie povești de succes, confirmând valoarea educației primite în școală, dar și ambiția, perseverența, munca și dedicarea demonstrate pe parcursul pregătirii în academiile militare.
Anul acesta, doi absolvenți ai Promoției 2022 au obținut rezultate deosebite la finalizarea studiilor în instituțiile militare de învățământ superior, fiind declarați șefi de promoție la specializările pe care le-au urmat.
Sublocotenent Felicia Boca a absolvit ca șefă de promoție specializarea Aviație naviganți – piloți elicoptere, în cadrul Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov.
Colegul său, sublocotenent inginer Andrei Zobrinschi, a fost declarat șef de promoție la specializarea „Drumuri, poduri și infrastructuri militare”, din cadrul Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” din București.
„Performanța lor este o confirmare a pregătirii temeinice și a valorilor cultivate în colegiul militar și, totodată, o sursă de inspirație pentru generațiile actuale și viitoare de elevi militari.
Felicitări, Felicia și Andrei! Rezultatele voastre ne bucură și ne onorează! Vă dorim ca aceleași principii, aceeași pasiune și aceeași determinare să vă ghideze în viitoarea carieră militară.
Mult succes în misiunile care vă așteaptă!”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.
sursa: Colegiul Națkional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Foto | Mașină-polițist din Alba Iulia, care verifică automat dacă șoferii și-au plătit parcarea, pregătită de „luptă”! Gabriel Pleșa: „Aproximativ 7-10 zile o să fie doar cu somații, fără amenzi”
Mașină-polițist din Alba Iulia, care verifică automat dacă șoferii și-au plătit parcarea, pregătită de „luptă”! Gabriel Pleșa: „Aproximativ 7-10 zile o să fie doar cu somații, fără amenzi” O adevărată „mașină-polițist”, dotată cu un dispozitiv de tip radar, va identifica șoferii care nu și-au achitat taxele pentru parcările publice cu plată din Alba Iulia. Autovehiculul […]
Uzina Mecanică Cugir, investiție masivă în derulare: Peste o jumătate de miliard de lei pentru producția de muniție la standarde NATO
Uzina Mecanică Cugir, investiție masivă în derulare: Peste o jumătate de miliard de lei pentru producția de muniție la standarde NATO Uzina Mecanică (UM) Cugir, una dintre cele mai importante companii din industria românească de apărare, derulează în această perioadă un amplu proiect strategic care presupune investiții de 552,9 milioane lei pentru modernizarea și dezvoltarea […]
Cât a costat cantonamentul echipei de fotbal de Liga 3 CSM Unirea Alba Iulia de la Poiana Brașov
Cât a costat cantonamentul echipei de fotbal de Liga 3 CSM Unirea Alba Iulia de la Poiana Brașov Pregătirea de vară a divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia pentru sezonul competițional 2026/2027 s-a desfășurat într-un cadru centralizat de elită, în stațiunea Poiana Brașov, dar și cu costuri pe măsură pentru bugetul local. În urma unei […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
A început programul „Litoralul pentru Toți”: Tarife reduse pentru turişti în extrasezon în 2026. Unde sunt cele mai mici prețuri
A început programul „Litoralul pentru Toți”: Tarife reduse pentru turişti în extrasezon în 2026. Unde sunt cele mai mici prețuri...
Bacalaureat 2027: Care este forma finală a calendarului simulării și examenului propriu-zis
Bacalaureat 2027: Care este forma finală a calendarului simulării și examenului propriu-zis Ministerul Educației și Cercetării a anunțat, marți, 1...
Știrea Zilei
Foto | Felicia Boca și Andrei Zobrinschi, absolvenți ai Colegiului Militar din Alba Iulia, șefi de promoție în academiile militare
Felicia Boca și Andrei Zobrinschi, absolvenți ai Colegiului Militar din Alba Iulia, șefi de promoție în academiile militare An de...
Foto | Mașină-polițist din Alba Iulia, care verifică automat dacă șoferii și-au plătit parcarea, pregătită de „luptă”! Gabriel Pleșa: „Aproximativ 7-10 zile o să fie doar cu somații, fără amenzi”
Mașină-polițist din Alba Iulia, care verifică automat dacă șoferii și-au plătit parcarea, pregătită de „luptă”! Gabriel Pleșa: „Aproximativ 7-10 zile...
Curier Județean
Judecătoria Alba Iulia, mesaj pentru noul an judiciar: ,,Nu începem cu promisiunea că totul va fi perfect. Avem lucruri pe care le facem bine. Avem și destule de îmbunătățit”
Judecătoria Alba Iulia, mesaj pentru noul an judiciar: ,,Nu începem cu promisiunea că totul va fi perfect. Avem lucruri pe...
Video | „Ritual spiritual” cu droguri de mare risc, oprit de DIICOT cu sprijinul BCCO Alba Iulia la o pensiune din Hunedoara: Doi bărbați, din Peru și Danemarca, și o femeie din România, reținuți
„Ritual spiritual” cu droguri de mare risc, oprit de DIICOT cu sprijinul BCCO Alba Iulia la o pensiune din Hunedoara:...
Politică Administrație
Două noi contracte pentru digitalizarea administrației publice locale din județul Alba: Investiții de peste 5 milioane lei la Aiud, Miraslău, Cugir și Șibot, pentru servicii de e-guvernare, soluții smart-city și instrumente bazate pe tehnologii moderne și inteligență artificială
Două noi contracte pentru digitalizarea administrației publice locale din județul Alba: Investiții de peste 5 milioane lei la Aiud, Miraslău,...
Peste 2,3 milioane de lei pentru digitalizarea administrației locale din Alba: Gârbova, Câlnic, Întregalde, Lupșa și Baia de Arieș trec la servicii publice moderne
Peste 2,3 milioane de lei pentru digitalizarea administrației locale din Alba: Gârbova, Câlnic, Întregalde, Lupșa și Baia de Arieș trec...
Opinii Comentarii
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a aflat şi în Arhiepiscopia de Alba Iulia
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a...
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...