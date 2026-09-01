Începe sesiunea de toamnă în Parlament și se reiau negocierile pentru un nou Guvern: Variantele vehiculate pentru funcţia de premier
Începe sesiunea de toamnă în Parlament și se reiau negocierile pentru un nou Guvern: Variantele vehiculate pentru funcţia de premier
Președintele Nicușor Dan ar putea desemna un premier până la finalul săptămânii, spun surse politice, în acest moment conturându-se un guvern dominat de PSD, cu Sorin Grindeanu premier sau un premier independent.
În cazul în care președintele Nicușor Dan va desemna un premier până la finalul acestei săptămâni, așa cum spun surse politice, e foarte posibil ca săptămâna viitoare să vedem în Parlament audierile miniștrilor și chiar momentul votului în plenul reunit pentru instalarea unui viitor guvern. Însă, până atunci, președintele Nicușor Dan va relua în această săptămână negocierile cu liderii politici pentru formarea unui nou guvern, care se conturează în jurul Partidului Social-Democrat, spun surse politice.
De altfel, social-democraţii au anunțat ieri că vor merge la Palatul Cotroceni cu două variante: fie un guvern minoritar, adică un guvern exclusiv cu miniștri PSD, condus de un premier propus de PSD, iar în acest caz propunerea oficială a partidului este Sorin Grindeanu, fie un guvern format în jurul PSD și dominat în același timp de PSD, dar din care să facă parte eventual și alte formațiuni politice, de pildă cei de la UDMR sau liberalii din tabăra care îi se opune lui Ilie Bolojan.
Aici, în acest caz, spun surse Observator, social-democraţii ar fi totuși dispuși să agreeze varianta unui premier independent. Sunt mai multe variante pe masă în acest moment. Favorit pare a fi, potrivit surselor noastre, Eugen Tomac, consilierul președintelui Nicuşor Dan, însă în cărți ar mai fi Alexandru Nazare, ministru interimar al finanțelor, dar și Radu Burnete, consilierul președintelui Nicuşor Dan pe probleme economice.
Dacă ne referim la celelalte partide, liberalii au anunțat prin vocea mai multor lideri că nu vor vota un guvern condus sau controlat de PSD și nu vor intra în același timp în nicio formulă de guvernare alături de PSD, iar în cazul în care șeful statului va desemna un premier din partea PSD sau apropiat de social-democrați, liberalii sunt gata să se retragă în opoziție.
În același timp, spun surse Observator, dacă vor exista membri ai Partidului Național Liberal, și mă refer aici la tabăra dizidenților care ar accepta funcții într-un guvern controlat de PSD sau care ar vota un astfel de cabinet, atunci ei se vor situa în afara partidului și este posibil să fie excluși din Partidul Național Liberal.
Aceeași poziție au și cei de la USR, au anunțat cât se poate declar că sunt gata să se retragă în opoziție dacă se va instala la Palatul Victoria un guvern controlat de PSD.
Rămâne de văzut care va fi poziția UDMR, pentru că oficial UDMR susține propunerea de premiera partidelor de dreapta în persoana lui Siegfried Mureșan, însă surse politice spun că cei de la UDMR ar fi dispuși totuși să voteze un guvern PSD dacă președintele Nicușor Dan va face o astfel de propunere. De altfel, mai mulți lidero ai UDMR au spus în ultimele zile că singura variantă pe care o exclud este aceea a unei colaborări cu cei de la AUR, în rest toate variantele rămân pe masă.
Așa că rămâne de văzut care va fi soluția care se va degaja după negocierile purtate de președintele Nicușor Dan și liderii partidelor din fosta coaliție, însă, în acest moment pare că ne îndreptăm către un guvern controlat de Partidul Social-Democrat, fie că va fi un guvern cu premier Sorin Grindeanu și miniștri exclusivi de la PSD, fie că vom avea o formulă mai largă de guvernare în care, totuși, PSD va domina guvernarea și aici ar fi un premier independent, favorit fiindEugen Tomac, cel care, la prima nominalizare a președintelui Nicușor Dan și-a depus mandatul și nu a mai ajuns la votul din Parlament.
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