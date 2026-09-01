400 de noi radare fixe, montate pe șoselele din România: Detectează automat viteza, numerele de înmatriculare, existența rovinietei și abaterile rutiere. Sunt prevăzute pentru drumurile naționale, în special în afara localităților
400 de noi radare fixe, montate pe șoselele din România: Detectează automat viteza, numerele de înmatriculare, existența rovinietei și abaterile rutiere. Sunt prevăzute pentru drumurile naționale, în special în afara localităților
400 de camere video cu radar urmează să fie instalate pe drumurile din România, iar proiectul a ajuns în etapa ofertelor. O singură asociere de companii s-a înscris în procedura derulată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR): Altimate, în calitate de lider, alături de Presence SE și ARH Informatikai.
Contractul vizează furnizarea celor 400 de camere, dar și a echipamentelor necesare pentru monitorizarea traficului și integrarea acestora în sistemul e-Sigur. Valoarea estimată a proiectului este de 82,05 milioane de lei, fără TVA, iar perioada prevăzută pentru derularea contractului este de 22 de luni.
Ce vor putea detecta noile camere
Sistemul e-Sigur este conceput pentru monitorizarea automată a traficului și va permite măsurarea vitezei vehiculelor și identificarea automată a numerelor de înmatriculare.
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Totodată, sistemul va putea verifica existența rovinietei și va procesa automat informațiile colectate, inclusiv cele referitoare la abaterile de la regulile de circulație.
Ulterior, infrastructura ar putea fi extinsă cu noi funcționalități. Printre acestea se numără transmiterea rapidă a alertelor către echipajele de intervenție în cazul unor incidente, analiza traficului și verificarea existenței inspecției tehnice periodice și a poliței RCA.
Unde vor fi amplasate radarele
Cele mai multe dintre cele 400 de camere video cu radar sunt prevăzute pentru drumurile naționale, în special pe sectoare aflate în afara localităților.
Planurile includ și instalarea unor echipamente fixe de detectare a vitezei pe autostrăzi, inclusiv pe sectoarele mai vechi ale A1, A2 și A3. Camerele vor fi integrate în sistemul național e-Sigur.
CNAIR a prezentat încă din vara anului 2025 distribuția punctelor în care urmau să fie amplasate radarele fixe.
Pe drumurile naționale, o parte importantă a punctelor de supraveghere este concentrată pe șapte șosele:
* DN1 – 28 de puncte, dintre care 13 pe aproximativ 120 de kilometri, între km 497 și km 616;
* DN6 – 24 de puncte, dintre care 11 pe aproximativ 200 de kilometri, între km 181 și km 371;
* DN2 – 22 de puncte, dintre care 11 pe aproximativ 100 de kilometri, între km 97 și km 197;
* DN17 – 18 puncte, distribuite pe aproximativ 225 de kilometri;
* DN7 – 17 puncte, dintre care 12 pe aproximativ 100 de kilometri, între km 122 și km 228;
* DN67 – 14 puncte, pe aproximativ 200 de kilometri;
* DN11 – 13 puncte, pe aproximativ 150 de kilometri.
În total, aceste șapte drumuri naționale concentrează 136 de puncte de amplasare, pe sectoare care însumează aproape 1.100 de kilometri. Alte camere vor fi distribuite în zeci de puncte stabilite în cadrul proiectului, amplasarea putând fi adaptată în etapa de implementare, în funcție de situația din teren.
Camerele nu sunt încă radare fixe funcționale
Cele 400 de camere de înaltă performanță incluse în actualul proiect urmează să fie instalate pe drumurile din România. Prin urmare, lista amplasamentelor nu trebuie confundată cu o listă a unor radare fixe care funcționează deja și sancționează șoferii.
În acest moment, sistemul fix de detectare a vitezei vizat de proiect nu este încă operațional.
Separat, pe unele dintre autostrăzile construite în ultimii ani există deja camere instalate ca parte a infrastructurii rutiere, însă acestea nu trebuie confundate cu cele 400 de echipamente care fac obiectul actualei proceduri.
Cine vrea contractul de peste 82 de milioane de lei
Pentru contractul CNAIR a fost depusă o singură ofertă, de asocierea formată din Altimate, Presence SE și ARH Informatikai, cu Altimate în poziția de lider.
Altimate face parte din grupul UTI și este controlată în proporție de peste 96% de TIU Holdings SRL. Compania a raportat pentru anul 2025 o cifră de afaceri de 92,56 milioane de lei, cu 8% mai mică decât cea înregistrată în anul precedent.
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