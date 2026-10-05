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Navă turcească încărcată cu cereale, lovită de o dronă în Marea Neagră: Bilanțul incidentului grav

Ioana Oprean

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Navă turcească încărcată cu cereale, lovită de o dronă în Marea Neagră: Bilanțul incidentului grav

O navă turcească, încărcată cu cereale, a fost lovită, luni, 5 octombrie 2026 de o dronă în Marea Neagră, în zona din sud-estul Platformei Pescăruş. Reprezentanţii Autorităţii Navale Române au anunţat că s-a produs un incendiu la bord, iar comandantul este rănit, 13 membri ai echipajului fiind daţi dispăruţi. O operaţiune de salvare este în derulare.

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Reprezentanţii Autorităţii Navale Române au anunţat că are loc o operaţiune de căutare şi salvare în Marea Neagră, după producerea unui incendiu la bordul navei.

„Astăzi în jurul orei 11.00, Autoritatea Navală Română, prin Serviciul MRCC Constanţa (Maritime Rescue Coordination Centre), a fost alertată în legătură cu un incident maritim grav, petrecut în afara apelor teritoriale ale României. MRCC Constanţa a solicitat intervenţia ARSVOM şi mobilizarea navelor de salvare”, au transmis reprezentanţii ANR.

Ei au menţionat că au fost mobilizate mai multe unităţi de intervenţie, printre care nava ”SAR APOLLO” (plecată din Sulina) şi ”SAR ARTEMIS” (plecată din Dana 72). De asemenea, a fost solicitată şi intervenţia navei ”SAR ARES”.

„Din primele informaţii comandantul navei este rănit, iar 13 membrii ai echipajului sunt dispăruţi”, a mai precizat sursa citată.

UPDATE: 11 marinari au fost salvaţi, doi fiind găsiţi decedaţi. 8 dintre marinari sunt în stare bună şi vor fi preluaţi de nave de salvare.

sursa: News.ro

sursa foto: Reporter Neptun TV

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