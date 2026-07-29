CEV EuroVolley 2026, cu România, la Cluj-Napoca, în BTarena, în perioada 9-16 septembrie | Vezi prețul biletelor și modalitatea de achiziționare

Un eveniment european găzduit la Cluj-Napoca, CEV EuroVolley 2026 este una dintre cele mai importante competiții sportive organizate în România în anul 2026. În reprezentativa tricoloră se regăsesc și doi jucători din Alba, ocnamureșeanul Florian „Bela” Bartha și blăjeanul Tudor Balu.

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Găzduirea Grupei D la Cluj-Napoca aduce în oraș unele dintre cele mai puternice echipe ale continentului și oferă publicului ocazia de a urmări, pe teren propriu, volei de cel mai înalt nivel. Pe lângă impactul sportiv, competiția va genera vizibilitate internațională pentru Cluj-Napoca și România, prin prezența sportivilor, oficialilor, suporterilor și reprezentanților mass-media din întreaga Europă.

În perioada 9–16 septembrie 2026, Cluj-Napoca va deveni unul dintre centrele voleiului european, odată cu desfășurarea Grupei D a Campionatului European de Volei Masculin – CEV EuroVolley 2026,

În grupa turneului final al Campionatului European, găzduită de Cluj-Napoca, România va juca, în ordine, cu Letonia, Elveția, Germania, Turcia și Franța.

Biletele se vând deja pe Eventim, iar AICI este linkul pentru achiziționarea lor.

Programul complet al Grupei D:

9 septembrie

20:00 România – Letonia

10 septembrie

17:00 Franța – Elveția

20:00 Turcia – Germania

11 septembrie

17:00 Germania – Letonia

20:00 Elveția – România

12 septembrie

17:00 Franța – Turcia

20:00 România – Germania

13 septembrie

17:00 Elveția – Turcia

20:00 Letonia – Franța

14 septembrie

17:00 Germania – Elveția

20:00 România – Turcia

15 septembrie

17:00 Letonia – Elveția

20:00 Franța – Germania

16 septembrie

17:00 Turcia – Letonia

20:00 Franța – România

Primele patru clasate din Grupa D vor obține calificarea în optimile de finală ale Campionatului European. Echipele care evoluează la Cluj-Napoca vor disputa faza optimilor la Sofia, unde vor întâlni formațiile calificate din Grupa B.

Biletele pentru toate meciurile din Grupa D a CEV EuroVolley 2026 sunt disponibile pe platforma Eventim România.

Organizatorii îi invită pe iubitorii sportului să fie alături de echipa națională și să contribuie la atmosfera unuia dintre cele mai importante evenimente sportive organizate în România în 2026

Informații, foto: Federația Română de Volei

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