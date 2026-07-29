Sport

CEV EuroVolley 2026, cu România, la Cluj-Napoca, în BTarena, în perioada 9-16 septembrie | Vezi prețul biletelor și modalitatea de achiziționare

Dan HENEGAR

Publicat

acum 45 de minute

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CEV EuroVolley 2026, cu România, la Cluj-Napoca, în BTarena, în perioada 9-16 septembrie | Vezi prețul biletelor și modalitatea de achiziționare

Un eveniment european găzduit la Cluj-Napoca, CEV EuroVolley 2026 este una dintre cele mai importante competiții sportive organizate în România în anul 2026. În reprezentativa tricoloră se regăsesc și doi jucători din Alba, ocnamureșeanul Florian „Bela” Bartha și blăjeanul Tudor Balu.

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Găzduirea Grupei D la Cluj-Napoca aduce în oraș unele dintre cele mai puternice echipe ale continentului și oferă publicului ocazia de a urmări, pe teren propriu, volei de cel mai înalt nivel. Pe lângă impactul sportiv, competiția va genera vizibilitate internațională pentru Cluj-Napoca și România, prin prezența sportivilor, oficialilor, suporterilor și reprezentanților mass-media din întreaga Europă.

În perioada 9–16 septembrie 2026, Cluj-Napoca va deveni unul dintre centrele voleiului european, odată cu desfășurarea Grupei D a Campionatului European de Volei Masculin – CEV EuroVolley 2026,

În grupa turneului final al Campionatului European, găzduită de Cluj-Napoca, România va juca, în ordine, cu Letonia, Elveția, Germania, Turcia și Franța.

Biletele se vând deja pe Eventim, iar  AICI este linkul pentru achiziționarea lor.

Programul complet al Grupei D:

9 septembrie

  • 20:00 România – Letonia

10 septembrie

  • 17:00 Franța – Elveția
  • 20:00 Turcia – Germania

11 septembrie

  • 17:00 Germania – Letonia
  • 20:00 Elveția – România

12 septembrie

  • 17:00 Franța – Turcia
  • 20:00 România – Germania

13 septembrie

  • 17:00 Elveția – Turcia
  • 20:00 Letonia – Franța

14 septembrie

  • 17:00 Germania – Elveția
  • 20:00 România – Turcia

15 septembrie

  • 17:00 Letonia – Elveția
  • 20:00 Franța – Germania

16 septembrie

  • 17:00 Turcia – Letonia
  • 20:00 Franța – România

Primele patru clasate din Grupa D vor obține calificarea în optimile de finală ale Campionatului European. Echipele care evoluează la Cluj-Napoca vor disputa faza optimilor la Sofia, unde vor întâlni formațiile calificate din Grupa B.

Biletele pentru toate meciurile din Grupa D a CEV EuroVolley 2026 sunt disponibile pe platforma Eventim România.

Organizatorii îi invită pe iubitorii sportului să fie alături de echipa națională și să contribuie la atmosfera unuia dintre cele mai importante evenimente sportive organizate în România în 2026

Informații, foto: Federația Română de Volei

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