Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii
Într-un context național în care migrația tinerilor către centre universitare sau spre vest continuă să reprezinte o provocare majoră, Alba Iulia propune un model administrativ vizionar. Miercuri, 10 decembrie 2025, la Palatul Principilor Transilvaniei, administrația locală și societatea civilă semnează acordul de lansare a programului Capitala Tineretului din România 2026, un angajament comun pentru transformare urbană și co-decizie.
Programat la ora 14:00, evenimentul marchează nu doar debutul unui titlu național, ci și formalizarea unui mecanism de co-management, prin care tinerii trec de la rolul de participanți la cel de parteneri egali în procesele decizionale locale.
Un răspuns strategic la migrația tinerilor
Sub conceptul #yoUthNITED, Alba Iulia își propune să inverseze o tendință demografică îngrijorătoare: în ultimul deceniu, peste 8% dintre tinerii orașului au ales să plece. Anul 2026 va fi dedicat creării unui ecosistem care oferă „rădăcini și aripi” — oportunități reale de implicare, dezvoltare și inovație în propria comunitate.
Pregătire solidă, bazată pe date și participare reală
Procesul de candidatură s-a desfășurat în trei etape strategice: consultare, cristalizare, validare, și a generat rezultate concrete: consultare extinsă: peste 300 de tineri au participat la hackatoane, ateliere și sesiuni de co-design, definind prioritățile programului, precum digitalizarea și accesul la spații dedicate. Expertiză profesională: peste 80 de lucrători de tineret și experți naționali au contribuit la dezvoltarea strategiilor și a metodologiilor de lucru. O coaliție unică: organizațiile neguvernamentale din oraș s-au reunit într-o structură comună, guvernată de un Memorandum special, marcând un pas decisiv spre coeziunea societății civile.
De la evenimente izolate la un ecosistem sustenabil
Acordul semnat astăzi activează un portofoliu de proiecte ce răspund direct nevoilor identificate:
-Youth Hubs – Revoluția Spațiilor Publice: crearea de zone de tip lounge și co-working cu principiul „No Consumption Obligation”, facilitând incluziunea și accesul universal.
-Digitalizare integrată: dezvoltarea unei aplicații unice pentru oportunități de implicare, completată de un sistem de gamification și un „pașaport digital” al tânărului.
-Sănătate mintală și well-being: implementarea de „Gratitude Walls” și grupuri de suport dedicate, pentru a oferi sprijin emoțional real.
-Educație & Career-Path: programe de job shadowing în instituții publice și evenimente tematice adaptate generației Z, precum festivaluri de tehnologie, gaming și robotică.
Guvernanța programului: parteneriat între administrație și societatea civilă
Semnarea acordului activează Grupul de Guvernanță Locală, structura mixtă care va monitoriza implementarea programului și va asigura continuitatea procesului. Acesta reunește Coaliția Alba Iulia 2026 și Municipiul Alba Iulia, garantând un cadru transparent și eficient pentru dezvoltarea ecosistemului de tineret.
Un apel către întreaga comunitate
Titlul de Capitală a Tineretului din România este un proiect al întregului oraș. Primăria Alba Iulia lansează un apel deschis:
-Mediului de business: să transforme responsabilitatea socială în investiție strategică pentru retenția forței de muncă tinere.
-Instituțiilor publice: să devină parteneri activi în educația non-formală.
-ONG-urilor: să își coordoneze resursele și expertiza în consorții sustenabile.
-Tinerilor: să treacă de la statutul de spectatori la cel de co-arhitecți ai viitorului orașului.
Programul se desfășoară sub egida Guvernanței Naționale a Capitalei Tineretului din România, formată din: Consiliul Tineretului din România (CTR), Federația Tinerilor din Cluj (FTC), Grupul PONT și Banca Comercială Română (BCR).
