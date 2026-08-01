Motive de mândrie: Ocnamureșenii Eneas Horvat și Tudor Lanțoș, debuturi în Liga 2, la CSC Șelimbăr!
Motive de mândrie: Ocnamureșenii Eneas Horvat și Tudor Lanțoș (18 ani), debuturi în Liga 2, la CSC Șelimbăr!
Motive de mândrie pentru fotbalul ocnamureșean: cu două debuturi în eșalonul secund pentru tinerii Eneas Horvat și Tudor Lanțoș, ambii la CSC Șelimbăr.
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Cei doi (din 2008) au evoluat în întâlnirea din runda inaugurală Gloria Bistrița – CSC Șelimbăr scor 2-1 (0-0). Horvat (aripă stânga, împrumutat de la „U” Cluj) a fost înlocuit în minutul 78 de concitadinul său Lanțoș (mijlocaș central, împrumutat de la CSA Steaua).
„Cei doi se înscriu astfel în galeria de elită a fotbaliștilor originari din Ocna Mureș care au reușit sa acceseze ligile superioare ale campionatului intern. Le dorim mult succes în continuare, și, cu siguranță, acesta este doar începutul”, a comentat Marius Stâncel, un apropiat al sportului din orașul salin.
În același joc, la gazde, a fost integralist atacantul Marius Lupu (din Vadu Moților), lipsind zlătneanul Antonio Bradu. În același context precizăm că Nicolae Carnat (atacantul din Mihalț) a înscris ultimul gol al vizitatorilor în confruntarea Cetate Suceava – Concordia Chiajna 1-3 (0-2). De asemenea în lotul Metalului Buzău (0-0 la Metaloglobus) se regăsește Tudor Zoicaș (ex-„U” Cluj, LPS Sebeș și Optimum Alba Iulia)
Ocna Mureș, oraș recunoscut pentru talentele oferite fotbalului autohton, mai propune două nume. În trecut, de aici au plecat Ioachim Moldoveanu, Gyula Prassler, Bazil Marian, Iosif Lengheriu, Ion Voinescu, Cornel Cacoveanu, Alexandru Moldovan, Ovidiu Maier, Mircea Stanciu sau Tiberiu Bălan
Foto: U Cluj, CSA Steaua
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