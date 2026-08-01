Care este stadiul reabilitării bisericii reformate din Rădești: Lucrări de consolidare structurală și intervenții de refacere a tencuielilor
Care este stadiul reabilitării bisericii reformate din Rădești: Lucrări de consolidare structurală și intervenții de refacere a tencuielilor
Reabilitarea bisericii reformate din Rădești continuă în cadrul subprogramului „Restaurare II” al Institutului Național al Patrimoniului, finanțat prin Timbrul Monumentelor Istorice, respectiv cu sprijinul Fundației Teleki László în cadrul Programului Rómer Flóris.
În paralel cu lucrările de consolidare structurală a părții de vest a bisericii, au fost demarate și intervențiile de refacere a tencuielilor turnului.
Golurile de ferestre aferente unei etape constructive anterioare, în prezent zidite, vor fi păstrate netencuite, pentru a evidenția evoluția istorică a edificiului.
Lucrările de consolidare a fundațiilor se desfășoară sub supraveghere arheologică.
Biserica Reformată din Rădești – monument istoric și reper al patrimoniului local
În centrul satului Rădești, comuna Rădești, județul Alba, se află una dintre clădirile istorice importante ale localității: Biserica Reformată, un edificiu cu o istorie de peste șapte secole și cu o valoare deosebită pentru patrimoniul cultural și arhitectural al zonei. Biserica este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice cu codul AB-II-m-B-00266, fiind datată în intervalul secolelor XIII–XVIII.
Edificiul își are originile în a doua jumătate a secolului al XIII-lea, perioadă în care în Transilvania se dezvoltau numeroase așezări și edificii religioase din piatră. De-a lungul timpului, biserica a trecut prin mai multe transformări și intervenții, iar aspectul actual păstrează urmele unor etape constructive diferite. Construcției inițiale i-au fost adăugate sau adaptate elemente care reflectă, între altele, influențe gotice, ceea ce îi conferă o importanță aparte pentru studiul arhitecturii medievale din zona Aiudului.
Din punct de vedere arhitectural, biserica prezintă o navă dreptunghiulară, alungită, completată în partea de vest de o tribună zidită care susține turnul central. Spre est se află sanctuarul cu închidere semicirculară, consolidat prin contraforturi dispuse în dreptul schimbărilor de direcție ale zidurilor. Această structură, alături de turnul care domină silueta construcției, contribuie la caracterul monumental al edificiului în raport cu țesutul rural al localității.
Un element de mare valoare al interiorului îl constituie tavanul casetat, datat în anul 1744. Acesta reprezintă una dintre cele mai interesante componente decorative păstrate în biserică. Caseta centrală din piatră poartă numele Bogdány Péter și Donát Ilona, oferind astfel și o mărturie asupra comunității care a contribuit la întreținerea și înfrumusețarea lăcașului în secolul al XVIII-lea. Un alt element important este amvonul, realizat în 1774 de Bogdány Anna, care completează mobilierul istoric al interiorului.
Interiorul este caracterizat de un mobilier cu influențe baroce, în care tavanul casetat și tribunele de la est și vest se integrează într-un spațiu de cult deosebit de bine individualizat. Prin păstrarea acestor elemente, biserica nu reprezintă doar un monument arhitectural, ci și un document material al evoluției vieții religioase și comunitare din Rădești.
Valoarea edificiului este amplificată de vechimea sa. Sursele locale menționează că biserica a beneficiat de intervenții și reparații succesive de-a lungul secolelor, ceea ce explică suprapunerea unor caracteristici arhitecturale aparținând unor perioade diferite. Astfel, construcția poate fi privită ca un adevărat „document” al istoriei locale, în care fiecare etapă de transformare a lăsat urme asupra formei și interiorului său.
În ultimii ani, biserica a intrat într-un amplu proces de reabilitare, restaurare și punere în valoare. Lucrările au urmărit conservarea monumentului și îmbunătățirea stării sale fizice, intervențiile vizând inclusiv acoperișul, tencuielile interioare și exterioare și baza construcției. În 2025 a fost atribuită și o nouă procedură pentru executarea lucrărilor rămase de restaurare, consolidare și punere în valoare, în cadrul unui proiect finanțat prin programul de restaurare al Institutului Național al Patrimoniului.
sursa: Planus BBM
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