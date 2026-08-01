România devine, pentru o săptămână, centrul rezerviștilor NATO: peste 500 de militari din 29 de state se reunesc la București

Bucureștiul intră în centrul atenției Alianței Nord-Atlantice în perioada 2–8 august. România găzduiește cea mai mare reuniune anuală a rezerviștilor militari din statele NATO și partenere, într-un moment în care rolul forțelor de rezervă a devenit o componentă tot mai importantă a apărării și rezilienței Alianței.

Peste 500 de militari în rezervă din 29 de state sunt așteptați la București pentru congresul comun al Confederației Interaliate a Ofițerilor în Rezervă (CIOR), Confederației Interaliate a Ofițerilor Medici Militari în Rezervă (CIOMR) și Confederației Interaliate a Subofițerilor în Rezervă (CISOR). Evenimentul se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și este organizat de Asociația Ofițerilor în Rezervă din România și Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale.

De la „forța de rezervă” la o resursă strategică

Reuniunea de la București vine într-un context în care NATO își reevaluează profund rolul rezerviștilor. Alianța subliniază că aceștia nu reprezintă doar o resursă pentru situații-limită, ci o componentă indispensabilă a apărării colective, capabilă să asigure personal, competențe specializate și legătura dintre instituția militară și societatea civilă.

În 2024, NATO a adoptat o nouă politică privind forțele de rezervă, menită să consolideze contribuția acestora la principalele sarcini ale Alianței, operații, misiuni și activități. În 2025, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a evidențiat faptul că rezerviștii reprezintă peste jumătate din efectivele de război ale armatelor unor aliați, ceea ce transformă capacitatea de mobilizare și integrare a rezervelor într-o chestiune de securitate strategică.

Bucureștiul, gazda unei rețele de 1,3 milioane de rezerviști

Una dintre principalele organizații reunite în capitala României este CIOR, fondată în 1948 și recunoscută oficial de NATO în 1976. Potrivit datelor CIOR, organizația reprezintă interesele a aproximativ 1,3 milioane de rezerviști din 30 de națiuni participante, fiind cea mai mare organizație internațională a ofițerilor în rezervă.

Alegerea Bucureștiului pentru congresul de vară din 2026 nu este întâmplătoare. CIOR confirmă oficial că reuniunea anuală de vară are loc în România, la București, în perioada 3–7 august, în timp ce programul mai larg al congresului organizat de partea română se întinde între 2 și 8 august.

„Winning the war of narratives” – securitatea nu se mai joacă doar pe teren

Agenda reuniunii depășește sfera strict militară. Printre punctele centrale se află un simpozion dedicat securității regionale și globale, cu tema „Winning the war of narratives” – un titlu care reflectă importanța tot mai mare a războiului informațional, a comunicării strategice și a competiției pentru influență într-un mediu de securitate dominat de confruntări hibride.

Programul include, de asemenea, discuții de specialitate în cadrul celor trei confederații, ateliere pentru tineri ofițeri în rezervă și pentru medici militari, precum și CIMEX-26, un exercițiu de tip civil-militar.

Componenta practică este completată de MILCOMP 2026, competiția sportivă aplicativ-militară care testează aptitudini relevante pentru pregătirea militară. În cazul CIOR, competițiile militare fac parte din activitățile tradiționale ale organizației și urmăresc inclusiv verificarea unor deprinderi precum orientarea, deplasarea pe teren și alte competențe militare.

De ce contează România

Miza reuniunii este amplificată de poziția României pe flancul estic al NATO și la Marea Neagră. Alianța menține în România o prezență militară multinațională, inclusiv un grup de luptă condus de Franța, capabil să își mărească rapid efectivele în cazul unei crize. NATO descrie aceste forțe drept un element de descurajare și de apărare a regiunii Mării Negre.

În acest context, Bucureștiul nu găzduiește doar o reuniune ceremonială a unor militari aflați în rezervă. Discuțiile despre mobilizare, interoperabilitate, pregătire, reziliență, cooperare civil-militară și utilizarea competențelor dobândite în viața civilă ating direct una dintre problemele esențiale ale NATO: cum poate transforma rapid resursa umană disponibilă în capacitate militară credibilă atunci când securitatea o cere.

Rezervistul modern este, în esență, un punct de legătură între două lumi. Are pregătire militară, dar și experiență profesională civilă; poate aduce în structurile de apărare competențe din domenii precum medicina, tehnologia, comunicațiile, logistica sau managementul. NATO consideră tocmai această dublă identitate un avantaj pentru reziliența societăților aliate.

Un semnal politic și militar într-o Europă aflată sub presiune

Reuniunea de la București capătă astfel o semnificație mai largă decât simpla organizare a unui congres internațional. Într-o perioadă în care NATO își consolidează capacitatea de descurajare și apărare, rezerviștii sunt chemați să treacă de la statutul de „resursă de ultimă instanță” la cel de componentă planificată și integrată a apărării.

Iar faptul că cea mai mare reuniune anuală a organizațiilor internaționale ale rezerviștilor are loc în România transmite un mesaj limpede: flancul estic nu mai este doar periferia securității europene, ci unul dintre locurile în care se construiește concret reziliența NATO.

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