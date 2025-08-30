30 august 2025 | 89 de ani de la primul meci de fotbal jucat în nocturnă în România, la Ocna Mureș

89 de ani de la primul meci de fotbal jucat în nocturnă în România, la Ocna Mureș

Sâmbătă, 30 august 2025, se împlinesc 89 de ani de la primul meci de fotbal jucat în nocturnă în România.

Pe 30 august 1936, echipa Solvay Uioara disputa sub lumina reflectoarelor primul meci din istoria fotbalului românesc jucat în nocturnă, pe stadionul din orașul Ocna Mureș.

Luminile nocturnei de pe stadionul din Ocna Mureș au fost aprine pe pe 30 august 1936, chiar de baronul Solvay.

Protagoniste în partida inaugurală au fost echipa locală „Solvay”, înfinţată în 1933, și formația brașoveană „I.A.R.”. Gazdele au pierdut cu scorul de 2-4.

Totodată, sâmbătă, 30 august 2025, se marchează și 92 de ani de la înființarea clubului din Ocna Mureș, fondat în 1933 sub numele de Solvay Uioara, devenit mai târziu Soda Ocna Mureș și redenumit ulterior CS Ocna Mureș.

sursa: Facebook CS Ocna Mureș

