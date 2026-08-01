FOTO | Accident rutier în Șard: Trafic blocat după coliziunea dintre două mașini
Accident rutier în Șard: Trafic blocat după coliziunea dintre două mașini
Un accident rutier a avut lcoc sâmbătă, în jurul orei 13.40, în satul Șard. Traficul în zonă este blocat.
Din primele informații, în evenimentul rutier ar fi fost implicate două autoturisme.
Potrivit martorilor, în urma accidentului ar fi rezultat doar pagube materiale. În zonă, traficul se desfășoară cu dificultate.
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