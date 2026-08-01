FOTO | Accident rutier în Șard: Trafic blocat după coliziunea dintre două mașini

Zeci de persoane și mașini verificate de polițiștii și jandarmii din Alba: Amenzi de peste 7.000 de lei și două permise de conducere reținute Zeci de persoane și mașini au fost verificate de polițiștii și jandarmii din Alba. Au fost aplicate amenzi de peste 7.000 de lei și două permise de conducere au fost reținute. […]