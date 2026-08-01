Curier Județean

FOTO | Accident rutier în Șard: Trafic blocat după coliziunea dintre două mașini

Ioana Oprean

Publicat

acum 59 de minute

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Accident rutier în Șard: Trafic blocat după coliziunea dintre două mașini

Un accident rutier a avut lcoc sâmbătă, în jurul orei 13.40, în satul Șard. Traficul în zonă este blocat.

Din primele informații, în evenimentul rutier ar fi fost implicate două autoturisme.

Potrivit martorilor, în urma accidentului ar fi rezultat doar pagube materiale. În zonă, traficul se desfășoară cu dificultate.

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