Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

Administrația din comuna Rimetea ar urma să modernizeze traficul din zonă după ce a depus un memoriu de prezentare la APM Alba pentru a primi acordul de mediu. Scopul este: realizarea proiectului cu numele: ,,Modernizare infrastructură rutieră în comuna Rimetea, județul Alba”.

Potrivit documentației, realizarea investiției propuse din comuna Rimetea este impusă de necesitatea de a realiza o infrastructură la standarde europene, astfel încât accesul locuitorilor din zona către localizați și către rețeaua județeană de transport să se desfășoare în condiții maxime de siguranță și confort. 

Peste 10 străzi, ar urma să fie modernizate

Prin realizarea acestui proiect, se urmărește să se asigure accesibilitatea unor zone cu potențial la nivel de regiune, unde condițiile economice au împiedicat dezvoltarea regională, economisirea timpului şi a carburanților, reducerea costurilor de operare a autovehiculelor, îmbunătățirea capacității portante a drumului. Modernizarea acestor străzi va duce și la dezvoltarea economică a zonei.

Amplasamentul proiectului este reprezentat de străzile localității Rimetea propuse spre modernizare în lungime totală de 3472 m. Suprafața totală ocupată de lucrări este de aproximativ 20900,50 mp, reprezentând terenuri situate în intravilanul localității. Astfel, 14 străzi ar urma să fie modernizate în comuna Rimetea.

Descrierea proiectului

Elementele geometrice ale traseelor proiectate ale drumurilor, se desfășoară în plan suprapunându-se peste traseul existent în totalitate, prin succesiuni de aliniamente şi curbe amenajate, eliminându-se porţiunile amenajate necorespunzător. S-a prevăzut racordarea cu drumurile laterale pe lungimea L=15.0 m. În funcție de configurația existentă, traseele drumurilor au fost sistematizate prin proiectarea elementelor geometrice, astfel încât drumurile să îndeplinească condițiile impuse de circulația rutiera moderna și să corespunda categoriei IV pentru străzi.

Se vor păstra traseele existente ale drumurilor, alcătuite din succesiuni de aliniamente și curbe amenajate conform STAS 863-85, eliminându-se porțiunile amenajate necorespunzător, care prezinta disconfort și nesiguranță pentru desfășurarea circulației.

Valoarea investiției este de 4.531.414 lei fără TVA, iar perioada de realizare este de 16 luni.

