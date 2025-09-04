Rămâi conectat

Politică Administrație

Modernizarea iluminatului public continuă la Teiuș: A fost semnat un contract de aproximativ 3 milioane de lei pentru lucrări

Lucian Daramus

Publicat

acum o oră

în

De

Modernizarea iluminatului public continuă la Teiuș: A fost semnat un contract de aproximativ 3 milioane de lei pentru lucrări

La Teiuș modernizarea iluminatului public intră într-o nouă etapă.

Citește și: VIDEO | La Teiuș, un pod rutier important pentru comunitate este deschis circulației: Primarul Mirel Hălălai promite continuarea lucrărilor

Apulum Agraria 2025

„Un pas important în ce priveste modernizarea, în etapa a doua, a iluminatului public a fost făcut astăzi (n.a. joi, 4 septembrie 2025), la primăria noastră prin semnarea contractului de execuție a lucrărilor, în valoare de peste 2,99 milioane lei”, a anunțat primarul Mirel Hălălai.

Potrivit acestuia, fondurile necesare sunt asigurate prin Fondului pentru Mediu.

„În cadrul proiectului a cărui execuție va începe curând, se inlocuiesc toate corpurile de iluminat vechi, necuprinse în proiectul inițial, se montează noi stâlpi de iluminat, se extinde rețeaua iluminatului public iar sistemul de telegestiune și lămpi echipate cu tehnologia LED va realiza iluminarea de calitate și reducerea cu cel putin 40% a consumului de energie!”, a detaliat primarul din Teiuș.

În urma analizării situației iluminatului stradal existent la nivelul obiectivului de investiții stabilit în orasul Teiuș, județul Alba, alcătuit din componentele principale, corpuri de iluminat în număr de 288 bucăți și un  număr de 270 de stâlpi, s-a constatat faptul că iluminatul public nu este corespunzător asigurat, accesul  populației la serviciul de iluminat public poate fi considerat discriminatoriu, consumul de energie este relativ  mare, calitatea iluminatului public scăzută, în completarea celorlalte servicii asigurate deja locuitorilor din  zona studiată, se pune problema modemizării sistemului de iluminat public.

Principale deficiențe constatate

Sistemul de iluminat este intr-o situație precară iar în continuare sunt prezentate principalele deficiențe
constatate :

  • Sursele de lumină utilizate sunt învechite și cu randament scăzut;
  • Iluminat insuficient pentru securitatea conducătorilor auto și totodată a trotuarelor pentru protecția
    pietonilor contra agresiunilor;
  • Consumul de energie electrică ridicat raportat la performantele luminotehnice necorespunzatoare. În cadrul surselor cu descărcare la înaltă/joasă presiune în vapori de sodiu au apărut surse cu flux mărit care la același consum au un flux luminos mai mare dar și un pret mai ridicat. Din considerente economice există tendința să se utilizeze surse de lumină ieftine și de cele mai multe ori se utilizează surse cu flux luminos  și durată de viață scăzute.

Descrierea lucărilor de execuție

Pentru toate aparatele de iluminat, se vor executa următoarele lucrări necesare demontării, montării
lor și instalării sistemului de management prin telegestiune:

  • Pregătirea traseului canalizării la LES 0,4 kV;
  •  Pregătirea traseului cablului;
  • Executarea şanţurilor;
  • Executarea pofilelor de șanțuri;
  • Executarea prizelor de pământ LES 0,4kV;
  • Executarea subtraversării carosabilului;
  • Executarea liniilor subterane protejate prin tuburi;
  • Desfășurarea şi pozarea cablurilor;
  • Realizare fundații pentru stâlpi;
  • Astuparea şanţurilor;
  • Instalarea şi echiparea stâlpilor:
  •  Montarea aparatelor de iluminat public pe stâlpii noi;
  • Montarea aparatelor de iluminat public pe stâlpii existenți;
  • Montarea senzorilor de prezență, unde este cazul;
  • Montarea sistemelor de panouri fotovoltaice, unde este cazul;
  • Realizarea conexiunilor pentru senzori, panouri fotovoltaice și aparate de iluminat;
  • Instalarea sistemului de management prin telegestiune;
  • Configurare iniţială sistem de telegestiune;
  • Testare, verificare şi punere provizorie în funcţiune;
  • Recepție lucrări şi punere în funcțiune

Toate lucrările de modernizare se vor realiza pe terenuri aflate în intravilanul localității, în administraţia domeniului public. Străzile pe care sunt propuse lucrările de modernizare se încadrează în PUG-ul orașului.

În cadrul proiectului se vor lua în calcul următoarele străzi:

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Politică Administrație

Politică Administrație

Alba Iulia, mai sigură în trafic. Primar: „Modernizarea infrastructurii și măsurile poliției au redus semnificativ accidentele rutiere”

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 4 ore

în

4 septembrie 2025

De

Alba Iulia, mai sigură în trafic. Primar: „Modernizarea infrastructurii și măsurile poliției au redus semnificativ accidentele rutiere” Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a vorbit despre rezultatele proiectelor de mobilitate urbană și colaborarea cu Poliția Rutieră, arătând că acestea au contribuit la îmbunătățirea siguranței în trafic și la reducerea numărului de accidente în oraș. „Proiectele […]

Citește mai mult

Politică Administrație

AUR propune ca elevii și profesorii să cânte imnul și să spună rugăciunea „Tatăl nostru” la începutul fiecărei zile de școală

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ore

în

4 septembrie 2025

De

AUR propune ca elevii și profesorii să cânte imnul și să spună rugăciunea „Tatăl nostru” la începutul fiecărei zile de școală Un proiect legislativ depus reecent la Consiliul Economic și Social de către parlamentari AUR prevede introducerea unor momente solemne în școli, care să includă intonarea imnului național și rostirea rugăciunii „Tatăl nostru”. Inițiativa legislativă […]

Citește mai mult

Politică Administrație

VIDEO | La Teiuș, un pod rutier important pentru comunitate este deschis circulației: Primarul Mirel Hălălai promite continuarea lucrărilor

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 9 ore

în

4 septembrie 2025

De

La Teiuș, un pod rutier esențial pentru comunitate este deschis circulației: Primarul Mirel Hălălai promite continuarea lucrărilor pentru asfaltare, trotuare și iluminat Primarul orașului Teiuș, Mirel Hălălai, a anunțat că podul rutier „Maria lui Mitru” a fost finalizat în proporție de aproximativ 90% și este deschis circulației rutiere și pietonale, în condiții de siguranță și […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

OFICIAL | Înalta Curte de Casație și Justiție sesizează Curtea Constituţională cu privire la legea prin care sunt modificate condiţiile de pensionare pentru magistraţi

Înalta Curte de Casație și Justiție sesizează Curtea Constituţională cu privire la legea prin care sunt modificate condiţiile de pensionare...
Actualitateacum 3 ore

4 tipuri de burse în învățământul preuniversitar: Prag maxim pentru fiecare clasă de elevi

4 tipuri de burse în învățământul preuniversitar Guvernul a aprobat, joi, 4 septembrie 2025, metodologia de acordare a burselor din...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 60 de minute

VIDEO | Transapuseana, drumul care străbate culmile Munților Trascău, odinioară pustiu, este asaltat de turiști după asfaltare!

Transapuseana, drumul care străbate culmile Munților Trascău, odinioară pustiu, este asaltat de turiști după asfaltare! Primarul comunei Râmeț, Vasile Raica,...
Ştirea zileiacum 3 ore

FOTO | Mobilizare exemplară pentru frații Petru și Vasile Man din Popești-Întregalde: Casa le-a fost distrusă de un incendiu

Mobilizare pentru frații Petru și Vasile Man din Popești-Întregalde: Casa le-a fost distrusă de un incendiu devastator Comunitatea din Alba...

Curier Județean

Curier Județeanacum 4 ore

Polițiștii din Alba, la datorie pentru noul an școlar: Controale, patrule și campanii pentru siguranța elevilor

Polițiștii din Alba, la datorie pentru noul an școlar: controale, patrule, campanii și măsuri speciale pentru siguranța tuturor elevilor Siguranța...
Curier Județeanacum 8 ore

FOTO | Incendiu la o autoutilitară încărcată cu deșeuri de carton, pe DN1 la ieșirea din Alba Iulia spre Sebeș

Un incendiu a izbucnit  la o autoutilitară încărcată cu deșeuri de carton, pe DN1 la ieșirea din Alba Iulia spre...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o oră

Modernizarea iluminatului public continuă la Teiuș: A fost semnat un contract de aproximativ 3 milioane de lei pentru lucrări

Modernizarea iluminatului public continuă la Teiuș: A fost semnat un contract de aproximativ 3 milioane de lei pentru lucrări La...
Politică Administrațieacum 4 ore

Alba Iulia, mai sigură în trafic. Primar: „Modernizarea infrastructurii și măsurile poliției au redus semnificativ accidentele rutiere”

Alba Iulia, mai sigură în trafic. Primar: „Modernizarea infrastructurii și măsurile poliției au redus semnificativ accidentele rutiere” Primarul municipiului Alba...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 4 zile

Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă

Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă Luna septembrie,...
Opinii - Comentariiacum 4 zile

1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial

1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial Invadarea Poloniei din 1939 (numită de polonezi: Războiul...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea