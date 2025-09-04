Modernizarea iluminatului public continuă la Teiuș: A fost semnat un contract de aproximativ 3 milioane de lei pentru lucrări

La Teiuș modernizarea iluminatului public intră într-o nouă etapă.

„Un pas important în ce priveste modernizarea, în etapa a doua, a iluminatului public a fost făcut astăzi (n.a. joi, 4 septembrie 2025), la primăria noastră prin semnarea contractului de execuție a lucrărilor, în valoare de peste 2,99 milioane lei”, a anunțat primarul Mirel Hălălai.

Potrivit acestuia, fondurile necesare sunt asigurate prin Fondului pentru Mediu.

„În cadrul proiectului a cărui execuție va începe curând, se inlocuiesc toate corpurile de iluminat vechi, necuprinse în proiectul inițial, se montează noi stâlpi de iluminat, se extinde rețeaua iluminatului public iar sistemul de telegestiune și lămpi echipate cu tehnologia LED va realiza iluminarea de calitate și reducerea cu cel putin 40% a consumului de energie!”, a detaliat primarul din Teiuș.

În urma analizării situației iluminatului stradal existent la nivelul obiectivului de investiții stabilit în orasul Teiuș, județul Alba, alcătuit din componentele principale, corpuri de iluminat în număr de 288 bucăți și un număr de 270 de stâlpi, s-a constatat faptul că iluminatul public nu este corespunzător asigurat, accesul populației la serviciul de iluminat public poate fi considerat discriminatoriu, consumul de energie este relativ mare, calitatea iluminatului public scăzută, în completarea celorlalte servicii asigurate deja locuitorilor din zona studiată, se pune problema modemizării sistemului de iluminat public.

Principale deficiențe constatate

Sistemul de iluminat este intr-o situație precară iar în continuare sunt prezentate principalele deficiențe

constatate :

Sursele de lumină utilizate sunt învechite și cu randament scăzut;

Iluminat insuficient pentru securitatea conducătorilor auto și totodată a trotuarelor pentru protecția

pietonilor contra agresiunilor;

pietonilor contra agresiunilor; Consumul de energie electrică ridicat raportat la performantele luminotehnice necorespunzatoare. În cadrul surselor cu descărcare la înaltă/joasă presiune în vapori de sodiu au apărut surse cu flux mărit care la același consum au un flux luminos mai mare dar și un pret mai ridicat. Din considerente economice există tendința să se utilizeze surse de lumină ieftine și de cele mai multe ori se utilizează surse cu flux luminos și durată de viață scăzute.

Descrierea lucărilor de execuție

Pentru toate aparatele de iluminat, se vor executa următoarele lucrări necesare demontării, montării

lor și instalării sistemului de management prin telegestiune:

Pregătirea traseului canalizării la LES 0,4 kV;

Pregătirea traseului cablului;

Executarea şanţurilor;

Executarea pofilelor de șanțuri;

Executarea prizelor de pământ LES 0,4kV;

Executarea subtraversării carosabilului;

Executarea liniilor subterane protejate prin tuburi;

Desfășurarea şi pozarea cablurilor;

Realizare fundații pentru stâlpi;

Astuparea şanţurilor;

Instalarea şi echiparea stâlpilor:

Montarea aparatelor de iluminat public pe stâlpii noi;

Montarea aparatelor de iluminat public pe stâlpii existenți;

Montarea senzorilor de prezență, unde este cazul;

Montarea sistemelor de panouri fotovoltaice, unde este cazul;

Realizarea conexiunilor pentru senzori, panouri fotovoltaice și aparate de iluminat;

Instalarea sistemului de management prin telegestiune;

Configurare iniţială sistem de telegestiune;

Testare, verificare şi punere provizorie în funcţiune;

Recepție lucrări şi punere în funcțiune

Toate lucrările de modernizare se vor realiza pe terenuri aflate în intravilanul localității, în administraţia domeniului public. Străzile pe care sunt propuse lucrările de modernizare se încadrează în PUG-ul orașului.

În cadrul proiectului se vor lua în calcul următoarele străzi:

