Mobilier școlar nou pentru Liceul Tehnologic Jidvei: Procedură de achiziție reluată
Mobilier școlar nou pentru Liceul Tehnologic Jidvei: O nouă procedură de achiziție
Primăria Jidvei a lansat, vineri, 8 august 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o nouă procedură de achiziție prin licitație publică a unor elemente noi de mobilier pentru dotarea Liceului Tehnologic Jidvei.
Valoarea totală estimată a achiziției este, la fel ca la procedura anterioară, de peste 700.000 de lei, fără TVA.
Data limită pentru primirea ofertelor este 28 august 2025.
Concret, se doreşte achiziţionarea de mobilier şcolar specific, astfel:
*Paturi tip dulap, rabatabile, cu saltele incluse – 85 buc;
*Mese de lucru pentru 4 copii, grupa mijlocie – 25 buc;
*Scaun cu pernuţe, grupa mijlocie – 100 buc;
*Dulap jucării – 20 buc;
*Dulap bibliotecă – 20 buc;
*Dulapuri depozitare, nivel preşcolar – 9 buc;
*Mese de lucuru 4 copii, grupa mică – 15 buc;
*Scaun cu pernuţe, grupa mică – 60 buc;
*Bancă modulară şi scaun, nivel primar – 252 buc;
*Catedră profesor – 30 buc;
*Tablă magnetică – 26 buc; cuier – 27 buc;
*Suport prezentare planşe – 25 buc;
*Dulapuri individuale, nivel primar – 42 buc;
*Bancă modular cu scaun, nivel gimnazial şi liceal – 250 buc;
*Dulapuri individuale, nivel gimnazial şi liceal – 26 buc;
*Suport prezentare planşe modular – 4 buc;
*Fotoliu puf ecologic – 10 buc;
*Masă de birou, modulară – 1 buc;
*Scaun ergonomic de birou – 100 buc;
*Scaun de podea – 5 buc;
*Masă multifuncţională de laborator – 4 buc;
*Catedră pentru laborator – 2 buc;
*Masă de laborator pentru 2 elevi – 28 buc;
*Masă pentru echipamente audiovizuale – 4 buc;
*Dulap metalic – 6 buc;
*Dulap depozitare, nivel gimnazial şi liceal – 9 buc;
*Dulap cu vitrine – 9 buc;
*Banc de lucru, mecanică – 2 buc;
*Corp chiuvetă, antiacidă, laborator – 14 buc.
