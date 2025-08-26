Mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru școala din Șona: O nouă procedură de achiziție lansată în SEAP

Mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru școala din Șona

Primăria Șona a lansat, joi, 21 august 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o nouă procedură de achiziție prin licitație publică de mobilier pentru Școala Gimnazială Șona în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar, comuna Șona, județul Alba”.

La fel ca la prima procedură, valoarea totală estimată a achiziției este de 325.000 de lei, fără TVA.

Achiziția se realizează în cadrul unui proiect finanțat prin PNRR.

Lista de achiziții cuprinde:

1. Săli de clasă de nivel preșcolar – 6 săli

1.1 Scaune, două dimensiuni, pe grupe (I-A-L): 26—24—23; 30—29—26 55 buc

1.2. Mese (pentru 4 copii), două dimensiuni, pe grupe (I):47,52 14 buc

1.3. Dulap pentru jucării/materiale specifice centrelor de activitate 3 buc

1.4. Bibliotecă de înălțime joasă cu rafturi deschise 3 buc

1.5. Pernuțe individuale pentru șezut (centrul de activitate„Bibliotecă”) 55 buc

1.6. Dulapuri individuale pentru copii: fiecare dulap va conține minim 35 cușete 6 buc

2. Săli de clasă de nivel primar și gimnazial – 18 Săli de clasă

2.1. Catedră/Masa profesorului și scaun 18 buc

2.2. Pupitre individuale cu scaune, pentru elevi, modulare și reglabile pe înălțime 270 buc

2.3. Cuiere 30 buc

2.4. Suport pentru prezentare planșe 18 buc

2.5. Dulapuri individuale pentru elevi: fiecare dulap să conțină minim 8 cușete 20 buc

2.6. Dulap pentru depozitarea materialelor didactice 25 buc

2.7. Tablă magnetică 10 buc

3.Laborator de biologie – 1 laborator

3.1. Masă de laborator pentru 2 elevi, cu cadru metalic, cu suprafață de lucru protejată, rezistentă la șocuri termice, mecanice și substanțe agresive, cu colțuri rotunjite, cu protecție PVC pentru pardoseală 15 buc

3.2. Masă de laborator pentru profesor, cu suprafață de lucru protejată, rezistentă la șocuri termice, mecanice și substanțe agresive și cu spații de depozitare 1 buc

3.3. Scaune 31 buc

3.4. Masă cu sertare pentru echipamente IT/audio-video 1 buc

3.5. Dulap metalic, securizat, pentru substanțe 60 cm/50 cm/50 cm 1 buc

3.6. Dulapuri pentru instrumente, materiale, aparatură 1 buc

3.7. Dulap vitrină pentru mulaje, colecții 1 buc

4. Mobilier cabinet de matematică – 1 cabinet

4.1. Catedră/Masa profesorului și scaun 1 buc

4.2. Pupitre individuale cu scaune, pentru elevi, modulare și reglabile pe înălțime 16 buc

4.3. Cuiere 2 buc

4.4. Suport pentru prezentare planșe 1 buc

4.5. Dulapuri individuale pentru elevi: fiecare dulap sa contina minim 5 cusete 3 buc

4.6. Dulap pentru depozitarea materialelor didactice 1 buc

4.7. Tablă magnetică 1 buc

Data limită pentru primirea ofertelor este 8 septembrie 2025.

