Miriam Bulgaru, la doar un pas de tabloul principal al turneului de tenis de la Canberra: „Finală” cu o sportivă din Slovenia pentru albaiuliancă
Miriam Bulgaru, la doar un pas de tabloul principal al turneului de tenis de la Canberra
Miriam Bulgaru, sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, este la doar un pas de calificarea pe tabloul principal al challenger-ului feminin de la Canberra (Australia).
Citește și: FOTO: Volei Alba Blaj, meciul fanilor – încheiat la egalitate | Joi, partidă în Liga Campionilor, cu Volero Le Cannet
Asta după ce tenismena albaiuliancă (27 de ani, 200 WTA) a obținut o victorie facilă, în minimum de seturi, cu 6-1, 6-4, în fața lui Renee Alame (Australia, 16 ani).
Meciul a durat doar o oră și 3 minute.
În „finala” pentru calificarea pe tabloul principal Miriam Bulgaru o va înfrunta pe Tamara Zidansek (Slovenia, 28 de ani, 161 WTA). Partida este programată luni, 5 ianuarie 2026, de la ora 1.30 (ora României).
Cele două jucătoare s-au mai aflat față în față în 27 octombrie 2024, în calificări la Merida (Mexic), slovena impunându-se cu 6-1, 6-1.
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO: Volei Alba Blaj, meciul fanilor – încheiat la egalitate | Joi, partidă în Liga Campionilor, cu Volero Le Cannet
Volei Alba Blaj, meciul fanilor – încheiat la egalitate, în „Alba Blaj” Arena | Joi, partidă în Liga Campionilor, cu Volero Le Cannet Campioana României a început anul cu un meci special, în „Alba Blaj” Arena, meciul fanilor, între echipe alese de fanii formației din „Mica Romă”. Confruntarea la care au asistat peste 100 de […]
Bilanțul conjudețenelor din Seria 7 a Ligii 3 la final de 2025 | Principalii marcatori pentru Metalurgistul Cugir, CIL Blaj, CSU Alba Iulia și Hidro Mecanica Șugag
Bilanțul conjudețenelor din Seria 7 a Ligii 3 la final de 2025 | Principalii marcatori pentru Metalurgistul Cugir, CIL Blaj, CS Universitar Alba Iulia și Hidro Mecanica Șugag Bilanțul ofensiv al celor 5 reprezentante ale Albei în Seria 7 din Liga 3, la finele anului 2025, cuprinde 162 de goluri, cele mai multe liderul CSM […]
Derby-urile „de Alba”, sarea și piperul fotbalului județean în Liga 3! Metalurgistul Cugir – prima în topul Albei, la finele lui 2025, Golda (CSM Unirea Alba Iulia) – coșmar pentru conjudețene
Derby-urile „de Alba”, sarea și piperul fotbalului județean în Liga 3, ediția 2025/2026! Metalurgistul Cugir – prima în topul Albei, la finele lui 2025, Golda (CSM Unirea Alba Iulia) – coșmar pentru conjudețene După derby-urile „de Alba” din ediția curentă a Ligii 3, Metalurgistul Cugir este prima în ierarhia formațiilor din județ, „roș-albaștrii” cu avantajul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ajunul Bobotezei: Postul negru din 5 ianuarie, una dintre cele mai aspre tradiții creștine. Obiceiuri în ziua în care se alungă spiritele rele
Ajunul Bobotezei: Postul negru din 5 ianuarie, una dintre cele mai aspre tradiții creștine. Obiceiuri în ziua în care se...
CNAIR, ținte ambițioase pentru 2026: Câți km noi de autostrăzi și drumuri expres ar putea fi gata anul acesta. Va fi deschis primul tunel săpat prin metoda austriacă
CNAIR, ținte ambițioase pentru 2026: Câți km noi de autostrăzi și drumuri expres ar putea fi gata anul acesta. Va...
Știrea Zilei
FOTO | O tânără din Alba, frizer și trainer de împletituri afro: „Când împletesc, intru într-o stare de calm și concentrare și tot efortul se uită când văd zâmbetul de la final”
O tânără din Alba, frizer și trainer de împletituri afro: „Când împletesc, intru într-o stare de calm și concentrare și...
VIDEO | Primarul Gabriel Pleșa a pus mâna pe lopată și a ieșit la deszăpezit. Ce spune edilul despre deszăpezirea la Alba Iulia
Primarul Gabriel Pleșa a pus mâna pe lopată și a ieșit la deszăpezit. Ce spune edilul despre deszăpezirea la Alba...
Curier Județean
Zăpada și gheața fac victime în Alba: 30 de persoane au ajuns într-o singură zi la spital cu traumatisme după ce au căzut sau alunecat
Zăpada și gheața fac victime în Alba: 30 de persoane au ajuns la spital cu traumatisme după ce au căzut...
Peste 12.000 de utilizatori din 35 de localități din Alba, fără curent de 48 de ore: Cum pot fi semnalate defecțiunile. Precizările DEER
Peste 12.000 de utilizatori din 35 de localități din Alba, fără curent de 48 de ore: Cum pot fi semnalate...
Politică Administrație
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...
Opinii Comentarii
Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului. Predicții și sfaturi pentru fiecare zodie
Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului 2026 aduce cu el...
Horoscop 2026: Previziuni astrologice ale anului pentru fiecare zodie în parte
HOROSCOP 2026, previziuni pentru fiecare zodie: berbec, taur, gemeni, rac, leu, fecioară, balanță, scorpion, săgetător, capricorn, vărsător, pești Anul 2026...