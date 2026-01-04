Rămâi conectat

Miriam Bulgaru, la doar un pas de tabloul principal al turneului de tenis de la Canberra: „Finală” cu o sportivă din Slovenia pentru albaiuliancă

Miriam Bulgaru, la doar un pas de tabloul principal al turneului de tenis de la Canberra

Miriam Bulgaru, sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, este la doar un pas de calificarea pe tabloul principal al challenger-ului feminin de la Canberra (Australia).

FOTO: Volei Alba Blaj, meciul fanilor – încheiat la egalitate | Joi, partidă în Liga Campionilor, cu Volero Le Cannet

Asta după ce tenismena albaiuliancă (27 de ani, 200 WTA) a obținut o victorie facilă, în minimum de seturi, cu 6-1, 6-4, în fața lui Renee Alame (Australia, 16 ani).

Meciul a durat doar o oră și 3 minute.

În „finala” pentru calificarea pe tabloul principal Miriam Bulgaru o va înfrunta pe Tamara Zidansek (Slovenia, 28 de ani, 161 WTA). Partida este programată luni, 5 ianuarie 2026, de la ora 1.30 (ora României).

Cele două jucătoare s-au mai aflat față în față în 27 octombrie 2024, în calificări la Merida (Mexic), slovena impunându-se cu 6-1, 6-1.

foto: arhivă

