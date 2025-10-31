Rămâi conectat

Miriam Bulgaru, învinsă în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato (Mexic)

Miriam Bulgaru, învinsă în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato (Mexic)

Miriam Bulgaru a părăsit turneul ITF de la Irapuato (Mexic) în faza optimilor de finală.

Citește și: Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) a câștigat turneul ITF de la Bistrița: Finală controlată autoritar

Sportiva din Alba Iulia (27 de ani, 223 WTA) a fost învinsă în două seturi de o jucătoare din Statele Unite ale Americii.

Usue Maitane Arconada (27 de ani, 731 WTA) s-a impus cu 6-3, 7-5.

Partida a durat o oră și 38 de minute.

În „16”-imi, Miriam Bulgaru, care era favorită 6 la câștigarea turneului,  dispusese cu 7-6, 6-3 de Claudia Sofia Martinez Solis, din Mexic.

