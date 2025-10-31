Miriam Bulgaru, învinsă în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato (Mexic)
Miriam Bulgaru a părăsit turneul ITF de la Irapuato (Mexic) în faza optimilor de finală.
Citește și: Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) a câștigat turneul ITF de la Bistrița: Finală controlată autoritar
Sportiva din Alba Iulia (27 de ani, 223 WTA) a fost învinsă în două seturi de o jucătoare din Statele Unite ale Americii.
Usue Maitane Arconada (27 de ani, 731 WTA) s-a impus cu 6-3, 7-5.
Partida a durat o oră și 38 de minute.
În „16”-imi, Miriam Bulgaru, care era favorită 6 la câștigarea turneului, dispusese cu 7-6, 6-3 de Claudia Sofia Martinez Solis, din Mexic.
