Miriam Bulgaru, învinsă în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato (Mexic)

Miriam Bulgaru a părăsit turneul ITF de la Irapuato (Mexic) în faza optimilor de finală.

Sportiva din Alba Iulia (27 de ani, 223 WTA) a fost învinsă în două seturi de o jucătoare din Statele Unite ale Americii.

Usue Maitane Arconada (27 de ani, 731 WTA) s-a impus cu 6-3, 7-5.

Partida a durat o oră și 38 de minute.

În „16”-imi, Miriam Bulgaru, care era favorită 6 la câștigarea turneului, dispusese cu 7-6, 6-3 de Claudia Sofia Martinez Solis, din Mexic.

