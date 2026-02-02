Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur la Transylvania Open 2026 | Înfrângere cu Olga Danilovic, scor 4-6, 3-6

Miriam Bulgaru a fost eliminată în primul tur la Transylvania Open 2026, după înfrângerea cu Olga Danilovic, scor 4-6, 3-6

Miriam Bulgaru, legitimată la CSM Unirea Alba Iulia a pierdut cu Olga Danilovic (Serbia, 25 de ani, 69 WTA, favorita 7), într-un duel care se anunța extrem de dificil

Unirista a avut probleme evidente la serviciu, lucru care a costat-o în acest meci care a durat 96 de minute. Primul set a fost o sarabandă a break-urilor, cele două tenismene întrecându-se la acest capitol. În primul set, Miriam a egalat în două rânduri, la 2 și la 4, însă a cedat în cele din urmă.

Singurul moment în care Bulgaru s-a aflat în avantaj a fost în debutul setului secund, când a condus 1-0, ulterior egalând la 2.

Miriam Bulgaru a primit un wild card la turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca și s-a regăsit pe tabloul principal, fiind la a patra prezență consecutivă la Transylvania Open, turneu ajuns la a șasea ediție. În acest an are un bilanț de o victorie și 4 eșecuri.

La dublu, Miriam Bulgaru a făcut pereche cu Mara Gae, iar compatrioatele noastre au pierdut, tot în primul tur, contra duetului V. Erjavec (Slovenia) și T. Rakotomanga Rajaonah (Franța, scor 1-6, 4-6

