FOTO | Cristiana Cioca, elevă a Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș, calificare la etapa națională a Concursului „Memoria Holocaustului” 2026
Cristiana Cioca, elevă a Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș, calificare la etapa națională a Concursului „Memoria Holocaustului” 2026
Cristiana Cioca, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș, a reușit o performanță excepțională, calificându-se la etapa națională a Concursului „Memoria Holocaustului” 2026.
Pasionată de cunoașterea trecutului, Cristiana Cioca s-a calificat în toți anii de liceu la etapa națională a Olimpiadei Naționale de Istorie.
În anul școlar în curs ea a izbutit performanța de a se califica și la etapa națională a Concursului „Memoria Holocaustului”, care se va desfășura în perioada 14-17 iulie 2026, la Brăila.
Eleva este îndrumată de doamna profesoară Elena Damian.
Concursul „Memoria Holocaustului” se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin Ordinul ministrului Educaţiei nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare și este inclus în lista olimpiadelor și concursurilor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației.
