FOTO | Amenzi de peste 25.000 de lei date de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Alba și 50 de proprietari de animale verificați. Activități preventive și de informare în mai multe școli din județ

Ioana Oprean

În perioada 18–22 mai 2026, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Alba au desfășurat, pe raza județului Alba, o acțiune care a avut drept scop prevenirea și combaterea faptelor din domeniul protecției animalelor, precum și creșterea gradului de informare și responsabilizare a cetățenilor.

În cadrul activităților desfășurate, polițiștii au verificat 50 de proprietari de animale și au fost oprite în trafic 12 autovehicule care transportau animale.

În urma controalelor efectuate, au fost constatate 22 de abateri contravenționale, fiind aplicate sancțiuni în valoare totală de 25.720 de lei.

De asemenea, în această perioadă, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au desfășurat activități preventive și de informare, la care au participat peste 300 de copii din cadrul unităților de învățământ din Bărăbanț, Micești, Petrești, Săsciori și Sebeșel.

Activitățile au avut ca principal obiectiv promovarea unui comportament responsabil față de animale și dezvoltarea spiritului civic în rândul celor mici.

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul intervalul 25.05-31.05.2026

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul intervalul 25.05-31.05.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate pentru intervalul 01.06-07.06.2026 Nu sunt. Suplimentar pentru intervalul 25.05-31.05.2026 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1 CUGIR –  Str. ROZELOR 14, Str. ROZELOR 12, Str ROZELOR 10, […]

22 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar 

22 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar Polițiștii rutieri acționează astăzi, 22 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier […]

Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 23-24 mai 2026: Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele de ,,Noaptea Muzeelor” și la manifestările sportive, cultural-artistice, religioase din județ

Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 23-24 mai 2026: Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele de ,,Noaptea Muzeelor" și la manifestările sportive, cultural-artistice, religioase din județ În acest sfârșit de săptămână, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu" Alba vor acționa pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică la […]

