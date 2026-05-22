FOTO | Amenzi de peste 25.000 de lei date de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Alba și 50 de proprietari de animale verificați. Activități preventive și de informare în mai multe școli din județ

În perioada 18–22 mai 2026, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Alba au desfășurat, pe raza județului Alba, o acțiune care a avut drept scop prevenirea și combaterea faptelor din domeniul protecției animalelor, precum și creșterea gradului de informare și responsabilizare a cetățenilor.

În cadrul activităților desfășurate, polițiștii au verificat 50 de proprietari de animale și au fost oprite în trafic 12 autovehicule care transportau animale.

În urma controalelor efectuate, au fost constatate 22 de abateri contravenționale, fiind aplicate sancțiuni în valoare totală de 25.720 de lei.

De asemenea, în această perioadă, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au desfășurat activități preventive și de informare, la care au participat peste 300 de copii din cadrul unităților de învățământ din Bărăbanț, Micești, Petrești, Săsciori și Sebeșel.

Activitățile au avut ca principal obiectiv promovarea unui comportament responsabil față de animale și dezvoltarea spiritului civic în rândul celor mici.

