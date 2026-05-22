DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul intervalul 25.05-31.05.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul intervalul 25.05-31.05.2026
Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.
Întreruperile programate pentru intervalul 01.06-07.06.2026
Nu sunt.
Suplimentar pentru intervalul 25.05-31.05.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1 CUGIR – Str. ROZELOR 14, Str. ROZELOR 12, Str ROZELOR 10, Str. ALEXANDRU SAHIA S8, Str ALEXANDRU SAHIA S6, Str. ALEXANDRU SAHIA S4, Str. ALEXANDRU SAHIA S2 27/05/2026 08:00 – 27/05/2026 10:00
2 INTREGALDE, SFARCUTA, Str. Principala 27/05/2026 08:00 – 27/05/2026 15:00
4 INTREGALDE, SFARCEA, Str. Principala 27/05/2026 08:00 – 27/05/2026 15:00
5 INTREGALDE, NECRILESTI, Str. PRINCIPALA 27/05/2026 08:00 – 27/05/2026 15:00
6 SEBES – LANCRAM, Str. PT ROMAQUA, Str. PT ITALCARS, Str. PT DINAMIC MEDIA, Str. PT CASA LUC, Str. PT ALGABETH 28/05/2026 06:00 – 28/05/2026 08:00
7 BERGHIN, STRAJA, Strada TOTAL 29/05/2026 08:00 – 29/05/2026 14:00
8 CRICAU, Strada PRINCIPALA 29/05/2026 08:00 – 29/05/2026 15:00
9 CRICAU, CRAIVA, Strada PRINCIPALA 29/05/2026 08:00 – 29/05/2026 15:00
10 SUGAG – Strada MIRAJ, STR CURMATURI 29/05/2026 08:00 – 29/05/2026 17:00
11 SUGAG, TAU(SUGAG), Strada PARTIAL 29/05/2026 08:00 – 29/05/2026 17:00
12 SUGAG, JIDOSTINA, Strada TOTAL 29/05/2026 08:00 – 29/05/2026 17:00
13 CIUGUD, HAPRIA, Strada PRINCIPALA PARTIAL 29/05/2026 09:00 – 29/05/2026 17:00
Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.
Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Amenzi de peste 25.000 de lei date de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Alba și 50 de proprietari de animale verificați. Activități preventive și de informare în mai multe școli din județ
Amenzi de peste 25.000 de lei date de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Alba și 50 de proprietari de animale verificați. Activități preventive și de informare în mai multe școli din județ În perioada 18–22 mai 2026, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Alba au desfășurat, pe raza județului Alba, o acțiune care a avut drept […]
22 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar
22 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar Polițiștii rutieri acționează astăzi, 22 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier […]
Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 23-24 mai 2026: Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele de ,,Noaptea Muzeelor” și la manifestările sportive, cultural-artistice, religioase din județ
Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 23-24 mai 2026: Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele de ,,Noaptea Muzeelor” și la manifestările sportive, cultural-artistice, religioase din județ În acest sfârșit de săptămână, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba vor acționa pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
22-23 mai 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte 15 județe: Cursurile de apă vizate
COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte 15 județe: Cursurile de apă vizate Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală...
„Undă verde” de la Guvern pentru deblocarea posturilor necesare în creșe nou-construite: Care este situația din Alba. DOCUMENT
„Undă verde” de la Guvern pentru deblocarea posturilor necesare în creșe nou-construite: Care este situația din Alba Joi, 21 mai...
Știrea Zilei
24 mai 2026 | BrickCarolina 2026, Brickasso Art și Retro Batman: Trei expoziții-eveniment, deschise la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia
BrickCarolina 2026, Brickasso Art și Retro Batman: Trei expoziții-eveniment, deschise la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia Palatul Principilor Transilvaniei...
FOTO | Cea mai sexy femeie arbitru din România, pe Stadionul „Cetate” din Alba Iulia, la „finala” pentru calificarea în barajul de promovare în Liga 2
Cea mai sexy femeie arbitru din România, pe Stadionul „Cetate” din Alba Iulia, la „finala” pentru calificarea în barajul de...
Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul intervalul 25.05-31.05.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul intervalul 25.05-31.05.2026 Distribuție Energie Electrică România –...
FOTO | Amenzi de peste 25.000 de lei date de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Alba și 50 de proprietari de animale verificați. Activități preventive și de informare în mai multe școli din județ
Amenzi de peste 25.000 de lei date de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Alba și 50 de proprietari de animale...
Politică Administrație
FOTO | Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul greu din zonă
Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul...
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005 Primăria Sebeș a emis un comunicat de...
Opinii Comentarii
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi Înălțarea Domnului este o sărbătoare importantă pentru creștini,...