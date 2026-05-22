24 mai 2026 | BrickCarolina 2026, Brickasso Art și Retro Batman: Trei expoziții-eveniment, deschise la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia

BrickCarolina 2026, Brickasso Art și Retro Batman: Trei expoziții-eveniment, deschise la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia

Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia își invită publicul, începând din 24 mai, într-o experiență spectaculoasă dedicată imaginației. Sala Dietei se transformă într-un spațiu interactiv unde arta din piese LEGO®, colecțiile rare și nostalgia anilor ’90 se întâlnesc în cadrul a trei expoziții temporare unice, dedicate atât copiilor, cât și adulților: BrickCarolina 2026, Brickasso Art și Retro Batman.

Vernisajul întregului concept are loc duminică, 24 mai 2026, de la ora 14:00. Vizitatorii vor avea ocazia să îi cunoască personal pe artiștii și colecționarii invitați. Printre aceștia se numără și Albert Oprea, finalist al emisiunii „Românii au talent” și creatorul lucrărilor Brickasso®.

Expozițiile vor putea fi vizitate în perioada 24 mai – 20 iunie 2026, zilnic, între orele 09:00 și 19:00. Accesul publicului se face prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Alba Iulia.

BrickCarolina 2026: O călătorie în lumea pieselor LEGO®

Ajunsă la a treia ediție, expoziția reunește construcții impresionante din elemente LEGO®, semnate de membrii Asociației Brickenburg, una dintre cele mai importante organizații de fani LEGO® din lume, recunoscută internațional.

Vizitatorii vor descoperi universuri construite din mii de piese, de la orașe și vehicule spectaculoase până la scene inspirate din aventură, natură și cultura pop. Jucăria nu este doar un obiect care să aducă bucurie pentru moment, ci este văzută ca un instrument prin care pot fi create lumi în care fiecare se poate manifesta. Universuri care pot interacționa și din care oricine poate să se inspire și să devină la rândul său creator.

Expoziția include și zone interactive unde publicul de toate vârstele își poate construi propriile creații.

Brickasso Art – memorie și poveste vizuală

Expoziția semnată de Albert Oprea propune o abordare artistică inedită, în care piesele LEGO® devin instrument de expresie vizuală și emoțională.

Publicul va putea descoperi două lucrări realizate integral manual din mii de piese LEGO® originale, construite în stilul caracteristic Brickasso®, unde mozaicul contemporan se întâlnește cu memoria personală și cultura vizuală actuală.

• „Pepsi”: Un mozaic 3D din 8.750 de piese originale, la care s-a lucrat peste 140 de ore, inspirat de contrastul dintre roșu și albastru și de cele două lumi care au influențat copilăria artistului – România și Italia.

• David Beckham: Un portret contemporan în stil Brickasso®, realizat exclusiv din piese LEGO®, ce reinterpretează unul dintre cele mai recognoscibile simboluri ale culturii pop și sportului internațional.

Retro Batman – figurine de colecție din anii ’90

Pentru cei care au copilărit în anii de după Revoluție, Retro Batman este o întoarcere directă în universul desenelor animate, al jucăriilor rare și al supereroilor care au marcat o generație.

Expoziția reunește peste 200 de figurine și vehicule Batman produse între anii 1989–1998 de compania americană Kenner, singurul producător licențiat Batman din acea perioadă, parte din colecția personală a jurnalistului Cristian Panu.

Mai mult decât o simplă colecție, expoziția vorbește despre cultura pop a anilor ’90 și despre felul în care jucăriile deveneau, pentru mulți copii ai acelei generații, o legătură cu lumea occidentală pe care o descopereau atunci prin filme, benzi desenate și televiziune.

Colecția a început în urmă cu câțiva ani, printr-o descoperire întâmplătoare într-un magazin de vechituri, și s-a transformat treptat într-o pasiune construită prin documentare, căutări constante și recuperarea unor piese devenite astăzi adevărate rarități pentru colecționari.

Evenimentul este organizat de Centrul Cultural Palatul Principilor, în parteneriat cu Asociația Brickenburg și Asociația Brickasso, cu sprijinul Primăriei Municipiului Alba Iulia.

foto reprezentativă: arhivă (cu rol ilustrativ)

