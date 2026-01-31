Albaiulianca Miriam Bulgaru, duel cu Olga Danilovic, în primul tur al Transylvania Open 2026, duminică, 1 februarie

Albaiulianca Miriam Bulgaru, legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, va avea meci cu Olga Danilovic (Serbia), în primul tur al Transylvania Open 2026, tuneul de tenis ajuns la a șasea ediție, la Cluj-Napoca.

La a patra prezență consecutivă la Transylvania Open, Miriam Bulgaru (27 de ani, 199 WTA, favorită 27 pe tabloul principal) o va întâlni, duminică, 1 februarie, pe Olga Danilovic (Serbia, 25 de ani, 69 WTA, favorita 6), într-un duel extrem de dificil. În cazul accederii în turul secund, sportiva din Cetatea Marii Uniri o poate întâlni pe Ana Bogdan.

O nouă ediție a Transylvania Open, cel mai bun turneu WTA 250 din lume, va debuta în acest weekend. La start se află cele mai importante românce, Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse, dar și Emma Răducanu, favorita principală. În plus, campioana de anul trecut, Anastasia Potapova, va încerca să își apere titlul, iar Karolina Pliskova este prezentă, la rândul ei, la Cluj-Napoca.

La tragerea la sorți au participat inclusiv Simona Halep, ambasadorul turneului, și Jaqueline Cristian. Din păcate, deși s-a aflat la eveniment, Jaqueline nu a avut noroc și va avea o misiune dificilă încă din primul tur.

Emma Răducanu, favorita principală, se va duela cu belgianca Greet Minnen. În cazul în care se va impune, ea ar putea să o întâlnească pe Ruxandra Bertea, care va juca împotriva Kajei Juvan. Ana Bogdan a beneficiat de o tragere la sorți norocoasă și va evolua în compania unei jucătoare venite din calificări. Dacă va câștiga, finalista de acum doi ani o va avea drept adversară pe Miriam Bulgaru sau pe Olga Danilovic.

Oleksandra Oliynykova, sportiva din Ucraina aflată în prim-plan la Australian Open, o va întâlni pe Mayar Sherif, iar Gabriela Ruse va avea parte de un duel cu Rebeka Masarova. Un meci interesant va fi cel dintre Anastasia Potapova și Lucia Bronzetti, în vreme ce Karolina Pliskova va evolua în compania Anastasiei Zakharova.

Sorana Cîrstea o va avea ca adversară pe Kamilla Rakhimova și ar putea da peste Veronika Erjavec sau peste o jucătoare venită din calificări în turul următor, tragerea la sorți fiindu-i favorabilă. Din păcate, Jaqueline Cristian nu a avut parte de noroc și se va duela cu Camila Osorio, o sportivă extrem de incomodă.

La dublu, Miriam Bulgaru face pereche cu Mara Gae, iar compatrioatele noastre vor evolua luni contra duetului V. Erjavec (Slovenia) și T. Rakotomanga Rajaonah (Franța) Transylvania Open 2026 debutează sâmbătă, 31 ianuarie, cu meciurile din calificări.

