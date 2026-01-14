Sport

Miriam Bulgaru intră pe tabloul principal la Transylvania Open 2026: Când va avea loc turneul

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

De

Miriam Bulgaru, pe tabloul principal la Transylvania Open 2026

Karolína Plíšková, câștigătoarea trofeului de la Cluj în 2024, a primit un wild card și va juca pe tabloul principal al Transylvania Open, ediția 2026.

Organizatorii turneului de tenis feminin din Cluj au anunțat și acordarea a două wild carduri către două jucătoare românce cu experiență și îndrăgite de public: Ana Bogdan și albaiulianca Miriam Bulgaru.

Citește și: FOTO: Handbalista Oana Andreea Sîrb, din Sebeș, face senzație la CSM Tg. Mureș, fiind golghetera formației

Cel de-al patrulea wild card merge către o tânără jucătoare româncă cu potențial: Elena Ruxandra Bertea.

Cea de-a șasea ediție a Transylvania Open WTA 250 va avea loc în perioada 31 ianuarie – 7 februarie 2026, în BTarena din Cluj-Napoca.

Meciurile se vor disputa, ca de obicei, indoor, pe două terenuri de suprafață hard. 32 de jucătoare la simplu și 16 echipe la dublu vor juca pentru marele trofeu.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Ilie Mihălțan (Voința Beldiu), golgheter în Liga 5, după încheierea turului 2025/2026 | Vezi marcatorii formațiilor din cel de-al șaselea eșalon fotbalistic

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

14 ianuarie 2026

De

Ilie Mihălțan (Voința Beldiu), golgheter în Liga 5, după încheierea turului 2025/2026 | Vezi marcatorii formațiilor din cel de-al șaselea eșalon fotbalistic organizat de AJF Alba Atacantul Ilie Alexandru Mihălțan (Voința Beldiu) este golgheter în Liga 5, după încheierea turului 2025/2026, cu 20 de reușite pentru formația care conduce detașat în Seria 2. În topul […]

Citește mai mult

Sport

Ghanezul Gogo Nai, o altă plecare de la CIL Blaj | Echipa din „Mica Romă” caută atacant

Dan HENEGAR

Publicat

acum 5 ore

în

14 ianuarie 2026

De

Ghanezul Gogo Nai, o altă plecare de la CIL Blaj | Divizionara terță din „Mica Romă” caută atacant Ghanezul Gogo Nai s-a despărțit de divizionara terță CIL Blaj, fiind a treia plecare din această iarnă de la gruparea din „Mica Romă”. Fotbalistul african a venit în vară la formația blăjeană, de la CSM Sighet, unde […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Handbalista Oana Andreea Sîrb, din Sebeș, face senzație la CSM Tg. Mureș, fiind golghetera formației

Dan HENEGAR

Publicat

acum 7 ore

în

14 ianuarie 2026

De

Handbalista Oana Andreea Sîrb, originară din Sebeș, face senzație la CSM Tg. Mureș, fiind golghetera formației Handbalista Oana Andreea Sîrb, din Sebeș, face senzație la CSM Târgu Mureș, fiind golghetera formației care activează în Divizia A. Jucătoarea în vârstă de 23 de ani este principala marcatoare a grupării mureșene și se regăsește pe locul al […]

Citește mai mult