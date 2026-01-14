Miriam Bulgaru intră pe tabloul principal la Transylvania Open 2026: Când va avea loc turneul

Miriam Bulgaru, pe tabloul principal la Transylvania Open 2026

Karolína Plíšková, câștigătoarea trofeului de la Cluj în 2024, a primit un wild card și va juca pe tabloul principal al Transylvania Open, ediția 2026.

Organizatorii turneului de tenis feminin din Cluj au anunțat și acordarea a două wild carduri către două jucătoare românce cu experiență și îndrăgite de public: Ana Bogdan și albaiulianca Miriam Bulgaru.

Cel de-al patrulea wild card merge către o tânără jucătoare româncă cu potențial: Elena Ruxandra Bertea.

Cea de-a șasea ediție a Transylvania Open WTA 250 va avea loc în perioada 31 ianuarie – 7 februarie 2026, în BTarena din Cluj-Napoca.

Meciurile se vor disputa, ca de obicei, indoor, pe două terenuri de suprafață hard. 32 de jucătoare la simplu și 16 echipe la dublu vor juca pentru marele trofeu.

foto: arhivă

