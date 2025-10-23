Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), calificată în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Queretaro (Mexic)
Miriam Bulgaru, calificată în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Queretaro (Mexic)
Miriam Bulgaru, sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Queretaro (Mexic).
În optimi, albaiulianca a dispus în două seturi, scor 7-6, 6-3, de Martina Okalova (Slovacia).
Citește și: Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) a câștigat turneul ITF de la Bistrița: Finală controlată autoritar
În „16”-imi Miriam Bulgaru, favorită 5 la câștigarea turneului, dispusese cu 6-2, 6-3 de Maria Fernanda Navarro (Mexic), jucătoare venită din calificări.
În faza sferturilor de finală, Miriam Bulgaru (27 de ani, 233 WTA) va înfrunta o sportivă din Statele Unite ale Americii.
Partida cu Katrina Scott (21 de ani, 461 WTA) este programată vineri, 24 octombrie 2025, nu înainte de ora 23.00 (ora României).
