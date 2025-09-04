Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), calificată în optimile de finală ale turneului ITF de la Viena
Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), în optimile de finală ale turneului ITF de la Viena
Miriam Bulgaru s-a calificat, miercuri, 3 septembrie 2025, în optimile de finală ale turneului ITF W75 de la Viena. desfășurat pe zgură.
Citește și: Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) a câștigat turneul ITF de la Bistrița: Finală controlată autoritar
În 16-imi, sportiva din Alba Iulia (200 WTA) a învins-o în doupă seturi pe Lea Boskovic (Croația, 315 WTA).
Miriam Bulgaru s-a impus cu 7-5, 6-3, în 2 ore și 23 de minute.
În optimi sportiva uniristă, favorită nr. 5 la câștigarea turneului, o va întâlni pe Laura Hietaranta (Finlanda, 375 WTA).
Meciul se va disputa joi, 4 septembrie 2025, cel mai devreme la ora 12.00 (ora României).
Recent Miriam Bulgaru a câştigat turneul ITF de la Bistrița (W50), dotat cu premii totale de 40.000 de dolari, după ce a dispus în finală de portugheza Matilde Jorge, cu 6-0, 6-3.
Este al 7-lea titlu ITF din cariera sportivei din Alba Iulia.
