Miriam Bulgaru a urcat în top 200 în clasamentul WTA. Ce loc ocupă
Sportiva din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, a ajuns pe locul 200 în clasamentul WTA după ce a urcat o poziție. Noul clasament WTA a fost publicat astăzi, 22 decembrie.
Poziţiile româncelor din top 150 rămân neschimbate faţă de săptămâna trecută: Jaqueline Cristian – locuul 39 (1324 puncte), Sorana Cîrstea – 43 (1243 puncte), Gabriela Ruse – 88 (825 puncte), Irina Begu – 144 (509 puncte), Anca Todoni – 148 (496 puncte), potrivit News.
Lider în clasament este în continuare belarusa Arina Sabalenka (10870 puncte). Poziţiile 2-10 sunt ocupate de Iga Swiatek – 8395 puncte, Coco Gauff – 6763, Amanda Anisimova – 6287, Elena Rîbakina – 5850, Jessica Pegula – 5583, Madison Keys – 4335, Jasmine Paolini – 4325, Mirra Andreeva – 4319, Ekaterina Alexandrova – 3375.
