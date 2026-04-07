Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani: Era internat în spital de mai bine de o săptămână

Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani. Fostul selecționer al României era internat de mai bine de o săptămână la Spitalul Universitar de Urgență București.

Spitalul amintit a anunțat că decesul a fost declarat marți, 7 aprilie 2026 în jurul orei 20:30.

„Astăzi ,marţi, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titraţi antrenori şi jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa naţională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generaţii întregi de români au crescut cu imaginea să în suflet, că un simbol naţional. Dumnezeu să îl odihnească!”, a transmis Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.

Marţi, 7 aprilie 2026 Mircea Lucescu a fost supus unei investigaţii CT complexe, care a evidenţiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale şi focare de trombembolism.

După ce i s-a făcut rău în cantonamentul echipei naționale și a fost dus de urgență la spital, vineri, 3 aprilie 2026, Mircea Lucescu a suferit un infarct miocardic acut, chiar în momentul în care aștepta să fie externat.

De atunci starea sa s-a înrăutățit, iar în cursul nopții de sâmbătă spre duminică a fost mutat la Terapie Intensivă.

Situația lui Mircea Lucescu s-a deteriorat în cursul nopții de sâmbătă, după ce, după-amiază, existaseră semne ușoare de revenire. Fostul selecționer a avut inițial o ușoară ameliorare, reușind să se ridice în pat, să vorbească aproximativ o oră cu soția sa, doamna Neli, și să mănânce. În timpul nopții, însă, starea s-a agravat brusc, apoi a intrat în comă.

Fiul său, Răzvan Lucescu a ajuns în România duminică seara, după meciul din Grecia al echipei sale, pentru a fi alături de familie.

Luni, 6 aprilie 026 familia a decis să cheme un cardiolog renumit din Franța pentru a avea grijă de fostul selecționer.

