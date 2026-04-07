Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani: Era internat în spital de mai bine de o săptămână
Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani. Fostul selecționer al României era internat de mai bine de o săptămână la Spitalul Universitar de Urgență București.
Spitalul amintit a anunțat că decesul a fost declarat marți, 7 aprilie 2026 în jurul orei 20:30.
„Astăzi ,marţi, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titraţi antrenori şi jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa naţională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generaţii întregi de români au crescut cu imaginea să în suflet, că un simbol naţional. Dumnezeu să îl odihnească!”, a transmis Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.
Marţi, 7 aprilie 2026 Mircea Lucescu a fost supus unei investigaţii CT complexe, care a evidenţiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale şi focare de trombembolism.
După ce i s-a făcut rău în cantonamentul echipei naționale și a fost dus de urgență la spital, vineri, 3 aprilie 2026, Mircea Lucescu a suferit un infarct miocardic acut, chiar în momentul în care aștepta să fie externat.
De atunci starea sa s-a înrăutățit, iar în cursul nopții de sâmbătă spre duminică a fost mutat la Terapie Intensivă.
Situația lui Mircea Lucescu s-a deteriorat în cursul nopții de sâmbătă, după ce, după-amiază, existaseră semne ușoare de revenire. Fostul selecționer a avut inițial o ușoară ameliorare, reușind să se ridice în pat, să vorbească aproximativ o oră cu soția sa, doamna Neli, și să mănânce. În timpul nopții, însă, starea s-a agravat brusc, apoi a intrat în comă.
Fiul său, Răzvan Lucescu a ajuns în România duminică seara, după meciul din Grecia al echipei sale, pentru a fi alături de familie.
Luni, 6 aprilie 026 familia a decis să cheme un cardiolog renumit din Franța pentru a avea grijă de fostul selecționer.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
