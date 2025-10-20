Mircea Hava a frecat menta pe bani mulți în Parlamentul European: Aflat la al doilea mandat, a luat cuvântul în plen doar de 5 ori, potrivit datelor oficiale ale legislativului comunitar
Mircea Hava a frecat menta în Parlamentul European: Aflat la al doilea mandat, a luat cuvântul în plen doar de 5 ori, potrivit datelor oficiale ale legislativului comunitar
O serie de europarlamentari români au lipsit de la jumătate dintre ședințele Parlamentului European din iulie 2024 până în prezent sau nu au avut luat deloc cuvântul la dezbaterile din plen, potrivit datelor oficiale ale legislativului comunitar.
Între europarlamentarii fără nicio intervenție în plen se află, conform datelor oficiale ale legislativului comunitar consultate de Digi 24, și Mircea Hava, fost primar al municipiului Alba Iulia, aflat la al doilea mandat în Parlamentul European.
Doar de 5 ori la cuvânt
Mircea Hava a vorbit doar de 5 ori în plenul Parlamentului European, asta întâmplându-se în mandatul trecut de 5 ani.
Gheorghe Cârciu și Claudiu Manda sunt alți doi europarlamentari români fără vreo intervenție în actualul mandat.
Lista „selectă” a absenteiștilor cuprinde destule nume. Gheorghe Cârciu și Gabriela Firea au lipsit de 29 de ori, Dan Motreanu și Cristian Terheș de 28 de ori, iar Claudiu Manda de 26 de ori.
Câți bani câștigă un europarlamentar
Un europarlamentar are un salariu net de aproximativ 8.000 de euro pe lună, la care se adaugă o indemnizație lunară de 5.000 de euro pentru cheltuielile de birou.
În plus, fiecare primește o diurnă de 350 de euro pentru fiecare zi de activitate oficială, care acoperă costurile de cazare și masă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
Peste 10 companii se luptă pentru a câștiga contractul de supervizare a lucrărilor a trei gări din județul Alba: Aiud, Teiuș și Războieni
Peste 10 companii se luptă pentru a câștiga contractul de supervizare a lucrărilor a trei gări: Aiud, Teiuș și Războieni Pentru obiectivul de investiții „Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA – SRCF Brașov, 3 stații: Aiud, Teiuș și Războieni”, care prevede supervizarea lucrărilor, gărilor din Alba, au fost făcute mai multe […]
FOTO | Primăria Livezile vrea să preia în admnistrare porțiunea din intravilanul satului Poiana Aiudului dintr-un drum forestier
Primăria Livezile vrea să preia în admnistrare porțiunea din intravilanul satului Poiana Aiudului dintr-un drum forestier Primăria Livezile face demersuri pentru a prelua în admnistrare porțiunea de pe teritoriul satului Poiana Aiudului dintr-un drum forestier. Drumul forestier în cauză are o lungime totală de 10,6 kilometri. Primăria Livezile a solicitat preluarea unei porțiuni de 1,5 […]
Primăria Alba Iulia a găsit bani pentru STP și transportul public din muncipiu: Peste 5 milioane de lei urmează să fie alocați operatorului
Primăria Alba Iulia a găsit bani pentru STP și transportul public din muncipiu: Peste 5 milioane de lei urmează să fie alocați operatorului În ședința extraordinară de joi, 23 octombrie 2025, consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat proiectul de hotărâre privind suplimentarea compensaţiei acordată de la bugetul local al Municipiului Alba Iulia […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
George Simion, după ce reforma pensiilor speciale a fost respinsă de CCR: „DEMISIA – Un gest onorabil din partea domnului Bolojan”
George Simion, după ce reforma pensiilor speciale a fost respinsă de CCR: „DEMISIA – Un gest onorabil din partea domnului...
Circulația pe Transfăgărășan și Transalpina, închisă temporar! Sectoarele afectate: Piscu Negru – Bâlea Cascadă și Rânca – Curpat. MOTIVUL
Circulația pe Transfăgărășan și Transalpina, închise temporar! Sectoarele afectate: Piscu Negru – Bâlea Cascadă și Rânca – Curpat. Care este...
Știrea Zilei
FOTO | Oana Frenț, tânără balerină din Câmpeni, încântătoare pe scena festivalului de balet 2025 de la Sibiu: „Talentul Oanei este vizibil în fiecare mișcare, în fiecare piruetă executată cu precizie și emoție”
Oana Frenț, tânără balerină din Câmpeni, încântătoare pe scena festivalului de balet 2025 de la Sibiu Oana Frenț, tânără balerină...
FOTO | ACCIDENT MORTAL: O femeie și-a pierdut viața după impactul violent dintre un autotren și o căruță
ACCIDENT MORTAL: O femeie și-a pierdut viața după impactul violent dintre un autotren și o căruță Pompierii mureșeni au fost...
Curier Județean
Peste 2 milioane de euro pentru lucrări de reparații la masca de etanșare a Barajului Oașa: O nouă licitație
Lucrări de reparații la masca de etanșare a Barajului Oașa: Peste 2 milioane de euro alocați pentru proiect. O nouă...
DSVSA Alba: Controale în ferme de păsări și animale. Inspectorii au verificat și centrul de colectare a bovinelor destinate exportului
DSVSA Alba: Controale în ferme de păsări și animale. Inspectorii au verificat și centrul de colectare a bovinelor destinate exportului...
Politică Administrație
Mircea Hava a frecat menta pe bani mulți în Parlamentul European: Aflat la al doilea mandat, a luat cuvântul în plen doar de 5 ori, potrivit datelor oficiale ale legislativului comunitar
Mircea Hava a frecat menta în Parlamentul European: Aflat la al doilea mandat, a luat cuvântul în plen doar de...
Peste 10 companii se luptă pentru a câștiga contractul de supervizare a lucrărilor a trei gări din județul Alba: Aiud, Teiuș și Războieni
Peste 10 companii se luptă pentru a câștiga contractul de supervizare a lucrărilor a trei gări: Aiud, Teiuș și Războieni...
Opinii Comentarii
În 20 octombrie, Biserica Ortodoxă îl pomeneşte pe Sfântul Mare Mucenic Artemie
În 20 octombrie, Biserica Ortodoxă îl pomeneşte pe Sfântul Mare Mucenic Artemie Sfântul Mucenic Artemie, pomenit de Biserica Ortodoxă pe...
20 octombrie: Ziua Internațională a Osteoporozei. Ce este și cum poate fi prevenită
20 octombrie: Ziua Internațională a Osteoporozei. Ce este și cum poate fi prevenită În data de 20 octombrie este marcată...