Minor de 15 ani, prins la volan pe o stradă din comuna Jidvei: Tatăl său l-a lăsat să conducă. S-au ales cu dosare penale

Un adolescent de 15 ani din Jidvei a fost prins de polițiști la volanul unui autoturism, pe strada Principală din localitatea Veseuș, deși nu deține permis de conducere.

Mașina i-ar fi fost încredințată chiar de tatăl său, în vârstă de 37 de ani, aflat în autoturism în momentul controlului.

Conform IPJ Alba, la data de 8 martie 2026, în jurul orei 19.00, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au oprit, pentru control, pe strada Principală din localitatea Veseuș, un autoturism condus de un tânăr de 15 ani, din localitatea Jidvei.

Polițiștii au constatat că autoturismul i-ar fi fost încredințat, pentru a fi condus pe drumurile publice, de către tatăl acestuia, în vârstă de 37 de ani, pasager în autoturism.

De asemenea, din verificări a reieșit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și încredințarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane care nu deține permis de conducere.

