Minor de 15 ani, prins la volan pe o stradă din comuna Jidvei: Tatăl său l-a lăsat să conducă. S-au ales cu dosare penale
Minor de 15 ani, prins la volan pe o stradă din comuna Jidvei: Tatăl său l-a lăsat să conducă. S-au ales cu dosare penale
Un adolescent de 15 ani din Jidvei a fost prins de polițiști la volanul unui autoturism, pe strada Principală din localitatea Veseuș, deși nu deține permis de conducere.
Mașina i-ar fi fost încredințată chiar de tatăl său, în vârstă de 37 de ani, aflat în autoturism în momentul controlului.
Conform IPJ Alba, la data de 8 martie 2026, în jurul orei 19.00, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au oprit, pentru control, pe strada Principală din localitatea Veseuș, un autoturism condus de un tânăr de 15 ani, din localitatea Jidvei.
Polițiștii au constatat că autoturismul i-ar fi fost încredințat, pentru a fi condus pe drumurile publice, de către tatăl acestuia, în vârstă de 37 de ani, pasager în autoturism.
De asemenea, din verificări a reieșit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și încredințarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane care nu deține permis de conducere.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Șoferi din Săsciori și Aiud cu alcool „la bord”: Cu ce alcoolemie au fost depistați în trafic
Șoferi din Săsciori și Aiud cu alcool „la bord”: Cu ce alcoolemie au fost depistați în trafic În perioada 6-9 martie 2026, polițiștii rutieri din județul Alba au acționat, pe principalele artere rutiere din județ, pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Activitățile au vizat reducerea riscului rutier […]
Tânăr de 17 ani din Petrești, prins la volanul unei mașini radiate, fără permis: Este cercetat de polițiști
Tânăr de 17 ani din Petrești, prins la volanul unei mașini radiate, fără permis: Este cercetat de polițiști Un tânăr, de 17 ani, din Petrești a fost prins la volanul unui autoturism în timp ce se deplasa pe o stradă din localitate, ieri, 8 martie 2026. Verificările polițiștilor au scos la iveală că minorul nu […]
FOTO | Acțiune cu efective mărite în Alba Iulia, Galda de Jos și Vințu de Jos: Amenzi de peste 6.000 de lei și 7 certificate de înmatriculare retrase
Acțiune cu efective mărite în Alba Iulia, Galda de Jos și Vințu de Jos: Amenzi de peste 6.000 de lei și 7 certificate de înmatriculare retrase Polițiștii din Alba Iulia au desfășurat, în noaptea de 7 spre 8 martie 2026, o acțiune cu efective mărite în municipiu și în localitățile Galda de Jos și Vințu […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Asociația Energia Inteligentă: „Într-un scenariu pesimist, după 3 luni de război în Orientul Mijlociu, prețul motorinei poate ajunge în România la 16,8 lei”
Asociația Energia Inteligentă: „Într-un scenariu pesimist, după 3 luni de război în Orientul Mijlociu, prețul motorinei poate ajunge în România...
Cel mai complex nod de autostradă din România prinde contur: Autostrăzile A1 şi A13, reunite prin numeroase poduri, pasaje și viaducte pe trei niveluri
Cel mai complex nod de autostradă din România prinde contur: Autostrăzile A1 şi A13, reunite prin numeroase poduri, pasaje și...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | Alertă în Alba: Doi băieți de 11 și 12 ani, din Bucerdea Grânoasă, căutați de polițiști după ce au dispărut
Alertă în Alba: Doi băieți de 11 și 12 ani, din Bucerdea Grânoasă, căutați de polițiști după ce au dispărut...
FOTO | Tentativă de SINUCIDERE, împiedicată la Alba Iulia: Doi polițiști au ajutat un bărbat care intenționa să își ia viața
Tentativă de SINUCIDERE, împiedicată la Alba Iulia: Doi polițiști au ajutat un bărbat care intenționa să își ia viața O tentativă...
Curier Județean
FOTO | Șoferi din Săsciori și Aiud cu alcool „la bord”: Cu ce alcoolemie au fost depistați în trafic
Șoferi din Săsciori și Aiud cu alcool „la bord”: Cu ce alcoolemie au fost depistați în trafic În perioada 6-9...
Tânăr de 17 ani din Petrești, prins la volanul unei mașini radiate, fără permis: Este cercetat de polițiști
Tânăr de 17 ani din Petrești, prins la volanul unei mașini radiate, fără permis: Este cercetat de polițiști Un tânăr,...
Politică Administrație
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026 Conform...
VIDEO | Doar 36 de posturi la Prefectura Alba, după restructurări: Câți angajați trebuie să plece. Ce spune prefectul Nicolae Albu
Doar 36 de posturi la Prefectura Alba, după restructurări: Câți angajați trebuie să plece. Ce spune prefectul Nicolae Albu Nicolae...
Opinii Comentarii
9 martie 2025: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine să faci în această zi
9 martie 2025: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine să faci în...
FELICITARI de 8 MARTIE 2026. MESAJE și URARI de ZIUA FEMEII
FELICITARI de 8 MARTIE 2026. Mesaje de 8 MARTIE. TEXTE cu FELICITARI de ZIUA FEMEII și URARI de 8 MARTIE...