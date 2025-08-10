Minivacanță de Sfânta Maria 2025, la sfârșitul săptămânii: Câte zile libere vor avea angajații din România

Minivacanță de Sfânta Maria 2025, la sfârșitul săptămânii viitoare: De câte zile libere se vor bucura angajații din România

Minivacanța de Sfânta Maria este printre cele mai așteptate din sezonul cald, oferind românilor prilejul de zile libere. Mulți angajați își planifică concediul în funcție de calendarul oficial. În 2025, aceștia au o singură zi liberă legală pentru Sfânta Maria, respectiv vineri, 15 august (Adormirea Maicii Domnului).

Când e Sfânta Maria în 2025

Sfânta Maria în 2025 pică vineri, 15 august, și este zi liberă legală în România. Este una dintre cele mai mari sărbători religioase din calendarul ortodox și catolic, fiind cunoscută și ca Adormirea Maicii Domnului. În bisericile care folosesc calendarul iulian, sărbătoarea este marcată mai târziu, pe 28 august.

Pentru credincioșii catolici, această zi marchează ridicarea Fecioarei Maria cu trupul și sufletul la cer, o dogmă instituită oficial de Papa Pius al XII-lea în 1950. În tradiția ortodoxă, sărbătoarea este cunoscută sub denumirea de Dormition, fiind precedată de un post de două săptămâni și însoțită de slujbe speciale.

În România, Sfânta Maria este și Ziua Marinei Române, având o semnificație dublă. Fecioara Maria este considerată protectoarea marinarilor, iar în această zi au loc parade navale, ceremonii militare și alte festivități în orașele-port.

Câte zile libere au angajații de Sfânta Maria

Pentru că 15 august cade într‑o zi de vineri, angajații se vor bucura de un weekend prelungit de trei zile: vineri, sâmbătă și duminică, chiar dacă doar vineri este zi liberă legală. În anul 2025, românii au 17 zile libere legale. Dintre acestea, 13 au picat deja sau pică în timpul săptămânii și patru în weekend.

Iată care au fost și sunt zilele libere din anul 2025:

1 și 2 ianuarie: Anul Nou.

· 6 ianuarie: Boboteaza.

· 7 ianuarie: Sfântul Ioan Botezătorul.

· 24 ianuarie: Ziua Unirii Principatelor Române.

· 18 aprilie: Vinerea Mare.

· 20 și 21 aprilie: Prima și a doua zi de Paște.

· 1 mai: Ziua Muncii.

· 15 august: Adormirea Maicii Domnului.

· 30 noiembrie: Sfântul Apostol Andrei.

· 1 decembrie: Ziua Națională a României.

· 25 și 26 decembrie: Prima și a doua zi de Crăciun.

Ce zile libere legale urmează în 2025

După 15 august 2025 (Adormirea Maicii Domnului) următoarele zile libere legale în România pentru angajați sunt:

· 30 noiembrie 2025 – Sfântul Andrei, duminică

· 1 decembrie 2025 – Ziua Națională a României (Marea Unire), luni

· 25 decembrie 2025 – Crăciunul, joi

· 26 decembrie 2025 – A doua zi de Crăciun, vineri.

Cum se recuperează ziua liberă legală

Ziua de 15 august 2025, când se sărbătorește Adormirea Maicii Domnului, este zi liberă legală pentru toți angajații. Totuși, nu toată lumea poate sta acasă. Cei care lucrează în spitale, restaurante, transport, telecomunicații sau alte domenii care nu se pot opri vor fi chemați la muncă. Angajatorii au voie să ceară acest lucru, dar nu scapă fără să compenseze.

Dacă muncești de Sfânta Maria, ai dreptul la o zi liberă în următoarele 30 de zile. Iar dacă firma nu poate să îți dea liber, trebuie să îți plătească în plus. Mai exact, un spor de cel puțin 100% din salariul de bază pentru acea zi. Așadar, fie primești timp liber, fie bani în plus.

La stat, lucrurile sunt și mai clare. Guvernul mai dă uneori zile libere în plus, cum e 2 mai, dar ele se recuperează prin program prelungit. Iar dacă un angajator, privat sau public, nu acordă ziua liberă compensatorie sau nu plătește sporul, riscă amenzi între 5.000 și 10.000 de lei.

Ce se sărbătorește de Sfânta Maria

Pe 15 august, creștinii ortodocși, catolici și greco-catolici din România și din întreaga lume prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului, cunoscută popular drept Sfânta Maria Mare. Este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul bisericesc, marcată cu cruce roșie și considerată, în tradiția ortodoxă, „Paștele verii”, conform Crestinortodox.ro.

Adormirea Maicii Domnului amintește de momentul în care Fecioara Maria și-a dat ultima suflare pe pământ, însă, potrivit credinței creștine, nu a fost o moarte obișnuită. Trupul său nu a suferit stricăciune și a fost ridicat la cer, fiind mutată cu trupul și sufletul în Împărăția lui Dumnezeu. Sărbătoarea este, astfel, una a trecerii spre viața veșnică și a cinstirii celei care L-a născut pe Mântuitorul.

Conform tradiției, Maica Domnului a fost înștiințată de Arhanghelul Gavriil cu trei zile înainte de adormire, iar Apostolii au fost aduși prin minune la Ierusalim pentru a-i fi alături. În biserici, Sfânta Liturghie este urmată de procesiuni și pelerinaje, mai ales la mănăstirile și bisericile care poartă hramul Adormirii Maicii Domnului. Mănăstirea Nicula, din județul Cluj, devine un loc de pelerinaj pentru zeci de mii de credincioși, care vin din toate colțurile țării pentru a se închina icoanei făcătoare de minuni.

Sfânta Maria Mare este și o zi de sărbătoare legală în România, iar mulți români beneficiază de zi liberă. Tot în această zi, peste 2 milioane de români își sărbătoresc onomastica, purtând numele Maria, Marian, Mariana, Marioara sau derivate ale acestora. În popor, această sărbătoare mai marchează sfârșitul verii pastorale, când se întorc oile de la munte, și începutul toamnei, fiind un reper important în calendarul agricol. Tot atunci, se aprind focuri rituale și se rostește rugăciunea pentru sănătate și protecție în lunile care urmează.

