Admitere liceu 2026 | Ce schimbări și reguli noi vor fi pentru anul școlar următor

S-au afișat listele oficiale cu mediile și locurile disponibile în toată țara, iar în curând încep emoţiile pentru un loc la liceu. Şi, ca de fiecare dată, bătălia cea mare se dă la colegiile de top se va intra și în acest an cu siguranță cu medii mari.

Dar marea spaimă a părinților și a elevilor rămâne aceeași – completarea corectă a fișei de opțiuni. Pentru că ştim cu toţii, o singură greșeală îi poate lăsa în afara liceului dorit.

Ce noutăți avem anul acesta? Da, 28 de copii într-o clasă în loc de 24, cât e media în acest an. Dar, per total, dacă vorbim despre București, avem mai puține clase de anul viitor. Dar nu trebuie să vă faceți griji, nu înseamnă neapărat o concurență mult mai mare sau un caz în care copiii nu ar avea loc la liceu.

Cât de importantă este fișa de înscriere

Pentru că loc la liceu există pentru toată lumea. Ne-au asigurat acest lucru și cei de la Ministerul Educației, dar și cei de la Inspectoratul General Școlar din Municipiul București. Se întâmplă asta pentru că, sigur, scăderea populației este un motiv, dar și pentru că normele profesorilor au crescut în acest an și trebuie să se facă o economie chiar și în acest caz.

Ce trebuie să mai știți este că acea fișă de înscriere e cea mai importantă. Loc pentru liceu există pentru toată lumea, cum spuneam. Cea mai mică medie de intrare, dacă mă uit la anul trecut, ajunge undeva la media 2, să știți. Sigur, vorbim despre un liceu tehnologic, unul profesional, nu cel de top din București, dar loc aveți.

Ce trebuie să știți, dragi elevi și părinți, notă bună la examen și după aceea completarea corectă a fișei de înscriere. Opțiune realistă, comparația cu anul trecut și alegerea potrivită pentru dumneavoastră, copiii și familia dumneavoastră.

