Vineri, ora 16.00, Metalurgistul Cugir – Minaur Baia Mare, ultima etapă din play-off-ul Ligii 3! Portughezul Vitinha, retragere din fotbal și zi specială

Vineri, ora 16.00, Metalurgistul Cugir – Minaur Baia Mare, ultima etapă din play-off-ul Seriei 4 a Ligii 3! Portughezul Vitinha, retragere din fotbal și zi specială
Un meci fără nicio importanță (în tur a fost 4-1), cu gazdele pe locul 7 (11 puncte) și vizitatorii, conduși de Alexandru Pelici, pe poziția a șasea (17 puncte), „roș-albaștrii” având 8 meciuri fără succes (3 puncte acumulate).
Vitor Tiago de Freitas Fernandes, fundașul stânga portughez în vârstă de 40 de ani, se va retrage din fotbal vineri, 22 mai, cu prilejul partidei din Liga 3, Metalurgistul Cugir – Minaur Baia Mare, din ultima etapă a play-off-ul Seriei 4 din Liga 3, programată la ora 16.00, pe „Arena Cugir”. UPentru Vitinha va fi o zi specială, acesta urmând să agațe ghetele-n cui, dar nu se va retrage din fotbal urmând a primi o funcție în cadrul clubului. De 4 ani activează ca antrenor la Star Pro Optimum Alba Iulia, lucrând cu copiii.
Unul dintre cei mai apreciați fotbaliști din Alba în ultimele decenii, „Viti” a purtat banderola de căpitan al grupării cugirene, unde a evoluat în ultimii 7 ani, începând din 2019! Vitinha are o carieră admirabilă, a ajuns în România la CFR Cluj, de unde a trecut la Unirea Alba Iulia în Liga 1, în 2009 (13 partide în elită, mai evoluând la CS Otopeni și Concordia Chiajna. S-a căsătorit în 2013 cu o localnică și s-a stabilit în Cetatea Marii Uniri. Are 10 trofee cucerite în Bulgaria, cu Ludogorets Razgrad, și prezențe în competițiile continentale, inclusiv Champions League
