Vineri, ora 16.00, Metalurgistul Cugir – Minaur Baia Mare, ultima etapă din play-off-ul Ligii 3! Portughezul Vitinha, retragere din fotbal și zi specială

Vineri, ora 16.00, Metalurgistul Cugir – Minaur Baia Mare, ultima etapă din play-off-ul Ligii 3!

Vineri, ora 16.00, Metalurgistul Cugir – Minaur Baia Mare, ultima etapă din play-off-ul Seriei 4 a Ligii 3! Portughezul Vitinha, retragere din fotbal și zi specială

Un meci fără nicio importanță (în tur a fost 4-1), cu gazdele pe locul 7 (11 puncte) și vizitatorii, conduși de Alexandru Pelici, pe poziția a șasea (17 puncte), „roș-albaștrii” având 8 meciuri fără succes (3 puncte acumulate).

Vitor Tiago de Freitas Fernandes, fundașul stânga portughez în vârstă de 40 de ani, se va retrage din fotbal vineri, 22 mai, cu prilejul partidei din Liga 3, Metalurgistul Cugir – Minaur Baia Mare, din ultima etapă a play-off-ul Seriei 4 din Liga 3, programată la ora 16.00, pe „Arena Cugir”. UPentru Vitinha va fi o zi specială, acesta urmând să agațe ghetele-n cui, dar nu se va retrage din fotbal urmând a primi o funcție în cadrul clubului. De 4 ani activează ca antrenor la Star Pro Optimum Alba Iulia, lucrând cu copiii.

Unul dintre cei mai apreciați fotbaliști din Alba în ultimele decenii, „Viti” a purtat banderola de căpitan al grupării cugirene, unde a evoluat în ultimii 7 ani, începând din 2019! Vitinha are o carieră admirabilă, a ajuns în România la CFR Cluj, de unde a trecut la Unirea Alba Iulia în Liga 1, în 2009 (13 partide în elită, mai evoluând la CS Otopeni și Concordia Chiajna. S-a căsătorit în 2013 cu o localnică și s-a stabilit în Cetatea Marii Uniri. Are 10 trofee cucerite în Bulgaria, cu Ludogorets Razgrad, și prezențe în competițiile continentale, inclusiv Champions League

VIDEO: Pe „Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia – Sănătatea Cluj, sâmbătă, ora 18.00, finala pentru locul de baraj | Dragoș Militaru: „Nu vom juca la egal, vrem să fim o echipă curajoasă!”

Pe „Cetate", CSM Unirea Alba Iulia – Sănătatea Cluj, sâmbătă, ora 18.00, finala pentru locul de baraj în Liga 2 | Dragoș Militaru: „Nu vom juca la egal, vrem să fim o echipă curajoasă!" Sâmbătă, la partida dintre CSM Unirea Alba Iulia și Sănătatea Cluj, la ora 18.00, pe „Cetate", este practic o finală, în […]

Topul celor mai bune academii de fotbal din România în 2026: CSM Unirea Alba Iulia – locul 47, LPS Sebeș  – locul 83, în ierarhia FRF!

Topul celor mai bune academii de fotbal din România în 2026: CSM Unirea Alba Iulia – locul 47, LPS Sebeș  – locul 83, în ierarhia întocmită de Federația Română de Fotbal! Federația Română de Fotbal a publicat topul academiilor de fotbal din 2026, ierarhie în care se regăsesc și două formații din Alba, CS Municipal […]

Șoimii Ciumbrud – Mureșul Gâmbaș, un derby local care revine după 3 ani, duminică, 24 mai | Decenii de rivalitate în confruntarea formațiilor din municipiul Aiud!

Șoimii Ciumbrud – Mureșul Gâmbaș, un derby local care revine după 3 ani, duminică, 24 mai, în Liga 5 | Decenii de rivalitate în confruntarea formațiilor din municipiul Aiud! Duminică, 24 mai, la ora 17.00, este mare meci mare, între Șoimii Ciumbrud și Mureșul Gâmbaș, contând pentru penultima etapă a Seriei 2 din Liga 5, […]

