Minivacanță de CINCI zile în România: Guvernul dorește să acorde liber pe 2 decembrie, după Sfântul Andrei și Ziua Națională...

Nicolae Albu despre situația spitalelor din Alba, în valul 5 al pandemiei de COVID-19: „Din fericire nu avem presiunea pe care am avut-o în valul patru”

Prefectul Nicolae Albu, aflat la o emisiune la Radio Unirea FM, a discutat referitor la situația spitalelor din județul Alba, în valul cinci al pandemiei de COVID-19.

„Ca în fiecare zi am avut discuții cu colegii din Comitetul pentru Situații de Urgență, și în dimineața aceasta ne-am uitat puțin peste situația epidemiologică, deși avem multe cazuri, din fericire nu avem presiunea pe spitale pe care am avut-o în valul patru.

Ca să vă dau un exemplu, DSP are un plan de reziliență pentru optimizarea spitalelor și noi trebuie să avem atât paturi pentru COVID, cât și paturi ATI. Știm din trecut că problemele cele mai mari au fost pe locurile ATI, dar aici am avut, ca de fiecare dată, deja am intrat, putem să spunem, într-o rutină de colaborare, o colaborare foarte bună între spitale.

În momentul când cazuri cresc foarte mult și nu mai facem față, ca Spitalul Județean de Urgență Alba să poată să intervină la toate cazurile grave, pentru că sunt foarte multe cazuri non-Covid și atunci noi nu putem să blocăm cel mai mare spital și cel mai performant, ca să spun așa.

Avem niște protocoale de colaborare cu Spitalul Aiud și cu Spitalul Blaj și pacienii ATI, în momentul când crește numărul de cazuri pe ATI sunt redirecționați la Aiud și dacă este cazul, inclusiv la Blaj.

Avem o situație stabilă, gradul de ocupare este undeva la 20%, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Noi avem undeva la 380 de paturi, dar fac precizarea că împreună cu conducerea DSP noi le mărim în dinamică atât cât este nevoie, nu înseamnă că dacă, doamne ferește, vom avea nevoie de 420 de paturi, atâtea vom face.

Problema mai mare e pe paturi ATI, unde știm bine că linia de gardă e o linie de gardă județeană, merg medici din tot județul să asigure linia de gardă de la Aiud, dar și acolo avem de exemplu 20 de paturi, iar în cazurile mai grave noi am funcționa până la 28 de pacienți, gradul de ocupare este destul de mic, noi la Blaj nu avem deocamdată niciun pacient, iar la Alba și la Aiud gradul de ocupare e undeva la 20%”, a declarat Nicolae Albu, Prefectul Județului Alba.