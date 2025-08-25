Ministrul Sănătății: Spitalele vor trebui să publice o serie de indicatori de transparență în activitate

Spitalele vor trebui să publice o serie de indicatori de transparență în activitate

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, sâmbătă, 23 august 2025, că din luna septembrie 2025 spitalele vor trebui să publice pe site-ul lor o serie de indicatori de transparență în activitate, cum ar fi numărul de pacienți internați sau cel al bolnavilor transferați în alte spitale.

„Începând din septembrie, spitalele vor fi obligate să publice pe site-ul lor o serie de indicatori pentru transparență. Și anume – numărul de pacienți internați, gradul de ocupare a patului din luna precedentă, procentul de execuție din contractul cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate și numărul de pacienți transferați în alte spitale”, a precizat ministrul Sănătății, potrivit Agerpres.

Întrebat despre stadiul la care se află construcția spitalelor regionale, oficialul a arătat că primul care va fi dat în folosință va fi cel din Craiova.

„În 2022, când am ajuns în Ministerul Sănătății, cele trei proiecte pentru spitalele regionale erau complet blocate. Atunci a început licitația pentru toate trei, la Craiova se lucrează și va fi primul spital regional dat în folosință. La Iași a existat o contestație care s-a finalizat și estimez că din octombrie vor începe lucrările efective, iar la Cluj tocmai ce s-a finalizat licitația”, a declarat ministrul Sănătății.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a aflat, sâmbătă, 23 august 2025, într-o vizită de lucru în județul Hunedoara, fiind prezent la spitalele din Hunedoara, Deva și Brad.

