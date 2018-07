Ministrul Sănătății: Salariile medicilor din România, corespunzătoare muncii pe care o fac

Ministrul Sorina Pintea a declarat că, în prezent, sistemul de sănătate din România este atractiv pentru personalul medical şi precizează că solicitările medicilor de a reveni în ţară sunt mult mai multe decât cele de plecare.

„Medicii plecau sau mai pleacă încă din România din cauza salariilor şi din cauza dotărilor. Salariile, din punctul meu de vedere, sunt deja rezolvate. Eu cred că salariile medicilor din România sunt corespunzătoare muncii pe care o fac în România. În ceea ce priveşte dotarea, aţi prezentat şi dvs în multe rânduri aparatura pe care am început să o livrăm spitalelor, dar până la urmă şi spitalele trebuie să se preocupe, autorităţile locale şi judeţene, pentru a putea contribui la dotarea acestor spitale, pentru că da, medicul, în afară de salariu, de banii pe care îi câştigă, are nevoie să trateze pacienţii, or dacă nu are aparatură, dacă nu are medicamente, dacă nu are materiale, nu poate să facă asta. (…) Condiţiile s-au îmbunătăţit, nu putem nega. În ultimii ani şi Ministerul Sănătăţii şi autorităţile locale au investit, e adevărat prea puţin faţă de necesităţile din acest moment, dar eu cred că sistemul de sănătate din România în acest moment este atractiv pentru personalul medical”, a declarat ministrul Sorina Pintea, joi, la Digi 24.

Întrebată dacă vor fi medici care vor reveni în ţară având în vedere că s-au mărit salariile, ea a răspuns: „Cred sincer că sunt, pentru că în fiecare săptămână primesc nenumărate mesaje prin care ni se solicită date privind modalităţile pentru a putea veni în ţară, număr de posturi. Ne-am şi gândit, de fapt, să extindem corespondenţa cu cei de acolo, cu ambasadele ţărilor Uniunii Europene, pentru că solicitările de a reveni în ţară sunt multe, mult mai multe decât solicitările de plecare din ţară”.

Ea spune că în ultima săptămână a primit circa 32 – 33 de solicitări ale unor medici, cea mai mare parte dintre ei plecaţi în Anglia.

„Marea majoritate a celor care solicită revenirea sunt medici care au făcut specializare în străinătate, specialităţi chirurgicale, specialităţi deficitare în acest moment în România. O parte din spitalele judeţene sunt deja pregătite să primească aceşti medici, spitale din Bucureşti, din Timişoara, din Iaşi, Cluj, spitale din centre universitare. Este nevoie de medici foarte buni, inclusiv în zona privată, pentru că şi zona privată e importantă, aceasta completează practic zona publică, pentru că nevoia de servicii medicale în anumite zone nu poate fi acoperită în totalitate de spitalele publice. Se înfiinţează noi spitale private, inclusiv la Cluj sunt centre private care au nevoie de medici foarte buni, deci există locuri unde aceştia pot să vină să muncească cu mare încredere”, a explicat ministrul Sănătăţii.

