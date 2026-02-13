Actualitate

Ministrul Sănătății: „Nu susțin tăierea salariilor din sistem cu 10%. Susțin în schimb plățile în funcție de criterii de performanță”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 41 de minute

în

De

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a subliniat, vineri, 13 februarie 2026, la Timișoara, în cadrul întâlnirii cu specialiștii și reprezentanții pacienților pe tema reformei în sistemul de sănătate din România, că dezaprobă tăierea cu 10% a bugetelor din sistem, dar susține introducerea unor criterii de performanță în efectuarea plăților.

„Dacă solicitarea adresată Guvernului nu va fi luată în considerare, Ministerul Sănătății nu va aviza acest act normativ, cu orice repercusiune. Nu voi semna actul normativ care propune tăierea cu 10%, paușal, a veniturilor personalului medical, dar sunt pentru introducerea plăților în funcție de criterii de performanță.

Pentru că nu se poate ca un anestezist care dă trei anestezii pe an și are doi pacienți de terapie intensivă să fie la fel cu un anestezist care dă 20 de anestezii pe săptămână și vede zeci de pacienți de terapie intensivă, iar la final de an să aibă același venit.

Totul se traduce, în final, printr-o dificultate sustenabilă financiar, pentru că foarte multe resurse se duc în zone unde sunt mai mulți șefi de secție decât pacienți’, a explicat ministrul Sănătății, potrivit Agerpres.

Totodată, Alexandru Rogobete a subliniat nevoia unei mai bune colaborări între spitale și ambulatorii, punând accent și pe medicina de familie, iar cazurile care pot fi tratate în ambulatoriu, să degreveze atât Unitățile de Primiri Urgențe, cât și saloanele, unde să rămână internate doar cazurile care au nevoie evidentă.

„Managerii și doctorii spitalelor, în general, au întors o piramidă, în sensul de a interna mulți pacienți, uneori nejustificat, în spital pentru a-și realiza indicatorii, pentru a fi plătiți. Nu este corect nici din punct de vedere economic, nici al managementului. În consecință, unul dintre obiectivele mele a fost să dezvoltăm ambulatoriul de specialitate’, a spus ministrul Sănătății.

