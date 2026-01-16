Ministrul Sănătății: „Este exclusă coplata în oncologie. Orice barieră în plus înseamnă întârziere”
Ministrul Sănătății: „Este exclusă coplata în oncologie. Orice barieră în plus înseamnă întârziere”
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat, vineri, 16 ianuarie 2026, că este exclus să fie susţinută ideea de coplată în oncologie, deoarece este un domeniu unde orice întârziere sau orice barieră poate să coste scump.
„Am văzut în spațiul public discuții despre coplată în oncologie. Vreau să fie foarte clar: este exclus ca Ministerul Sănătății să susțină o astfel de abordare.
În oncologie, orice barieră în plus înseamnă întârziere. Orice întârziere poate însemna pierderea unei șanse.
Responsabilitatea este a sistemului, nu a omului care primește un diagnostic greu. Direcția pe care am urmat-o a fost asumată de la început: creșterea accesului și reducerea barierelor administrative, nu transferarea costurilor către pacient.
Concret:
– Am extins accesul la tratament: 41 de medicamente noi au fost introduse pe lista de compensate și gratuite, dintre care 11 terapii oncologice inovative, inclusiv pentru forme rare sau avansate de cancer. Tratamente care până recent nu existau în sistemul public sunt astăzi disponibile fără ca pacientul să fie pus să aleagă între sănătate și bani.
– Am scos prevenția din zona declarativă și am făcut-o funcțională: registrele naționale de screening pentru cancerul de col uterin, sân și colorectal sunt în transparență decizională. Fără date, prevenția este slogan. Cu registre, devine politică publică, corectabilă și evaluabilă.
– Am introdus decontarea sprijinului psihologic pentru pacienții oncologici, pentru că tratamentul nu înseamnă doar scheme terapeutice, ci și capacitatea reală a omului de a duce această luptă.
– Am integrat și dezvoltat îngrijirile paliative în spitale, ambulatoriu și la domiciliu, prin programe naționale deja funcționale, inclusiv pentru pacienții oncologici, pe baza hotărârii de Guvern aflate în transparență.
În oncologie, discuția corectă este despre șanse reale, oferite la timp. Asta este linia pe care o urmez și de la care nu mă abat”, a scris ministrul Sănătății pe contul personal de Facebook.
Senatorul POT Gheorghe Vela a inițiat un proiect legilativ care prevede ca bolnavii de cancer să plătească 5% din costuri.
