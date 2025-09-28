Ministrul Sănătăţii, după vizita la spitalul unde au murit 6 copii: Un haos mai mare administrativ şi procedural eu nu am văzut de mult într-un spital

Ministrul Sănătăţii, după vizita la spitalul unde au murit 6 copii: Un haos mai mare administrativ şi procedural eu nu am văzut de mult

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, în urma controlului făcut la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi, unde 6 copii au murit după ce au fost infectaţi cu o bacterie, că un haos mai mare administrativ şi procedural nu a văzut de mult într-un spital.

Ministrul a precizat că nu se poate pune în discuție subfinanţarea unităţii medicale ieşene, Spitalul „Sfânta Maria” având dotări de ultimă generaţie, pe care nu le-a văzut în alte spitale, iar verificările au arătat că nu există probleme în asigurarea materialelor sanitare şi a medicamentelor necesare desfăşurării activităţii medicale.

„Vă spun sincer că un haos mai mare administrativ şi procedural nu am văzut de mult într-un spital şi am vizitat multe spitale şi ne-am confruntat, în ultima perioadă, dar şi când era secretar de stat, de multe astfel de situaţii”, a spus Alexandru Rogobete, duminică, 28 septembrie 2025,la Antena 3.

„Am vizitat secţia de ATI, am văzut acolo cu ochii mei echipamente de ultimă generaţie pe care în multe spitale din România nu le-am văzut, spre exemplu. Am verificat stocurile de consumabile, stocurile de dezinfectaţi stocurile de antibiotice şi nu am identificat probleme în acest sens. Vorbesc aici de haosul administrativ şi procedural într-o astfel de situaţie, pentru că s-a intervenit mult prea târziu, probabil că atunci când numărul de copii infectaţi a crescut alarmant au început să ia anumite măsuri, dar şi aceste măsuri erau, din punctul meu de vedere, insuficiente şi ineficiente.

De data aceasta nu vorbim nici de un spital subfinanţat, nu discutăm nici de un spital a cărui infrastructură lipseşte, discutăm despre neaplicarea procedurilor, despre neaplicarea legislaţiei, până la urmă, care există în această situaţie”, a precizat ministrul Sănătății.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI