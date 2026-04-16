FOTO | Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur și eficient, destinat persoanelor adulte cu dizabilități”

Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur și eficient, destinat persoanelor adulte cu dizabilități”

Lucrările pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare (CABR) Galda de Jos sunt în desfășurare și avansează într-un ritm bun, au anunțat, joi, 16 aprilie 2026, reprezentanții Consiliului Județean Alba.

„Este unul dintre cele mai importante proiecte din domeniul social la nivelul județului Alba, iar progresul este vizibil de la o etapă la alta.

Transformarea fostului Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică (CRRN) Galda de Jos într-un centru modern de abilitare și reabilitare presupune intervenții complexe, menite să asigure condiții la standarde actuale.

Implementat de Consiliul Județean Alba, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, proiectul are ca obiectiv crearea unui spațiu modern, sigur și eficient, destinat persoanelor adulte cu dizabilități, cu o capacitate de 50 de beneficiari.

Prin această investiție, continuăm să dezvoltăm infrastructura socială a județului Alba și să oferim servicii de calitate, adaptate nevoilor reale ale comunității”, au precizat reprezentanții Consiliului Județean Alba.

