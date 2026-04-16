VIDEO | La un pas de accident: Șofer „kamikaze”, surprins în Aiud. „Această intersecție ar trebui sfințită de minimum un sobor format din cinci preoți”
Un șofer ,,kamikaze” a fost surprins într-o intersecție din Aiud, fiind la un singur pas de a provoca un accident.
Mai exact, conducătorul auto nu a acordat prioritate autoturismului care se deplasa regulamentar, iar cele două mașini au fost foarte aproape să se ciocnească. Camera de bord a șoferului care circula conform regulamentului a surprins momentul și l-a publicat pe o rețea de socializare:
,,Cred că această intersecție ar trebui sfințită de minim un sobor format din 5 preoți… parcă se întâmplă prea multe accidente în această zonă… Fiți vigilenți, conduceți cu grijă!”, a scris Radu Dobra.
Din fericire, un eveniment rutier nefericit sau care ar fi putut provoca daune materiale consistente a fost evitat, iar participanții la trafic și-au continuat fără probleme drumul.
VIDEO: Radu Dobra (Facebook)
