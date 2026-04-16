FOTO | ACCIDENT MORTAL pe centura Vâlcele-Apahida: Un motociclist și-a pierdut viața în mod trgic

FOTO | ACCIDENT rutier MORTAL pe centura Vâlcele-Apahida: Motociclist decedat într-un accident în care a fost implicat doar el

Un accident rutier grav a avut loc astăzi, 16 aprilie 2026, în județul Cluj, pe centura Vâlcele-Apahida, în apropierea localității Pata. În tragicul eveniment rutier a fost implicat doar motociclistul. 

Din nefericire, salvatorii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic, în ciuda tuturor eforturilor depuse, decât să constate decesul motociclistului.

Potrivit ISU Alba, pompierii Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, în urmă cu puține momente, la un grav accident rutier petrecut pe centura Vâlcele-Apahida, în apropierea localității Pata.

În accident a fost implicată o motocicletă. Odată ajunși la fața locului, pompierii l-au găsit pe motociclist în stare de inconștiență, prezentând multiple traumatisme. Din nefericire, în ciuda tuturor eforturilor depuse, a fost declarat decesul bărbatului de aproximativ 40 de ani. 

Au intervenit două autospeciale cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă.

Poliția a instituit măsuri de deviere a traficului și desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului. Între timp, șoferii sunt sfătuiți să evite zona și să utilizeze rute alternative, întrucât blocajele sunt semnificative.

Autoritățile urmează să revină cu informații suplimentare pe măsură ce ancheta avansează.

