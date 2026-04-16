Comunicat de presă | Premieră națională: majorare de 16,6 milioane euro pentru continuarea investițiilor în infrastructura de apă
Premieră națională: majorare de 16,6 milioane euro pentru continuarea investițiilor în infrastructura de apă
Operatorul regional marchează o premieră la nivel național, prin semnarea unui act adițional la Contractul de finanțare, care prevede majorarea valorii acestuia cu 16.639.091,59 euro, respectiv 75.677.916,37 lei.
S.C. APA CTTA S.A. Alba, în calitate de Beneficiar al proiectului ” Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 -2020”, proiect aprobat pentru finanțare în cadrul POIM 2014-2020 și fazat in cadrul PDD 2021-2027, a semnat în data de 16.03.2026, Actul Adițional nr.3 la Contractul de finanțare, aferent proiectului, cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management.
Această reușită confirmă capacitatea instituțională și determinarea companiei de a adapta proiectele strategice la realitățile economice actuale, devenind primul operator din România care obține o astfel de ajustare financiară.
Decizia de majorare a fost impusă de modificările legislative privind ajustarea prețurilor, în contextul creșterilor semnificative din piață, care au determinat ca valoarea estimată a proiectului, în prețuri curente, să depășească nivelul stabilit inițial.
Valoarea totală a proiectului, după majorare, este de 594.534.700,37 lei (130.718.680 euro) din care:
-87,6184% -520.906.294,83 lei (114.530.208,62 euro) este cofinantat din Bugetul de Stat și din Fondul de Coeziune;
-1,7855% -10.630.740,71lei (2.337.351,20 euro) este cofinantat din Bugetele locale ale UAT-urilor cuprinse in proiect
– 10,5961% -62.997.664,83lei (13.851.120,19 euro) este cofinantarea SC Apa CTTA SA Alba
„Semnarea actului adițional, care prevede suplimentarea fondurilor alocate, reprezintă un pas esențial pentru continuarea și accelerarea implementării proiectului. Prin semnarea acestuia, județul Alba devine primul județ din țară care operationalizează această măsură, asumându-și un rol activ în promovarea investițiilor strategice în infrastructura de utilități publice.”, a declarat Ștefan Bardan, Director General, se arată într-un comunicat de presă transmis de Societatea Comercială „APA CTTA. S.A Alba”.
Comunicat de presă | Premieră națională: majorare de 16,6 milioane euro pentru continuarea investițiilor în infrastructura de apă
Premieră națională: majorare de 16,6 milioane euro pentru continuarea investițiilor în infrastructura de apă Operatorul regional marchează o premieră la...
