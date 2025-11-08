Ministrul Sănătății, despre mâncarea din spital: „Nu e un moft”. Ce mesaj vrea să transmită pacienților
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, susține că mâncarea din spital nu reprezintă un moft, ci constituie în primul rând terapie nutrițională și, totodată, o formă de respect – respectul sistemului, al spitalului și al managerului față de pacient.
„Am spus de fiecare dată, şi o repet şi astăzi: mâncarea din spital nu este un moft. Este, în primul rând, terapie nutriţională, iar în al doilea rând, o formă de respect – respectul sistemului, al spitalului şi al managerului pentru pacient”, scrie Rogobete pe Facebook.
Potrivit ministrului, modul în care masa este preparată, servită și prezentată reflectă foarte mult grijă, demnitate și responsabilitate față de oameni.
„Mă bucur să văd tot mai multe spitale care pun preţ pe această formă de respect şi îşi îmbunătăţesc bucătăriile, meniurile şi condiţiile de servire. Da, ştiu că mai sunt spitale unde lucrurile nu stau bine – primesc zilnic mesaje în formularul electronic al pacientului de pe site-ul Ministerului Sănătăţii – şi vă încurajez să continuaţi să semnalaţi aceste situaţii”, afirmă ministrul.
Alexandru Rogobete mai precizează că primește zilnic mesaje din partea pacienților, ceea ce îi oferă o imagine clară asupra situației reale din spitale și a zonelor care necesită îmbunătățiri.
